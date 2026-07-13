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突出實戰導向！　中俄「海上聯合-2026」演習閉幕

▲▼中俄「海上聯合-2026」聯合演習，圖為中俄海軍參演艦艇開展海上演練。（圖／翻攝新華社）

▲中俄海軍參演艦艇開展海上演練。（圖／翻攝新華社，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

中俄「海上聯合-2026」聯合演習今（13）日上午完成全部預定課目，在青島一軍港閉幕，雙方部分參演兵力起航赴太平洋海域展開聯合巡航。大陸官媒引述軍方人員總結稱，本次演習特徵是，「全程緊貼真實海空作戰環境、突出實戰導向」。

此次演習，俄方參演兵力由「瓦良格」號飛彈巡洋艦、「凜冽」號護衛艦、「烏法」號大型潛艇和「伊戈爾·別洛烏索夫」號救生船等組成，中方參演兵力主要包括飛彈驅逐艦開封艦、鞍山艦，飛彈護衛艦蕪湖艦，綜合補給艦可可西里湖艦，援潛救生船陽澄湖船和1艘潛艇，此外，中俄雙方還派出艦載直升機、陸戰隊員等參演。

新華社報導，這次演習以「聯合應對海上安全威脅」為課題，雙方共派出10艘各型艦艇參演，兵力涵蓋水面、水下、空中及保障力量。

港岸籌劃階段，雙方安排圖上推演、專業研討、艦艇參觀，展開籃球友誼賽、招待會等活動。轉入海上演練階段後，雙方參演兵力共同完成了聯合偵察、防空反導、對海打擊、聯合援潛救生等多個課目的實兵實彈演練。

報導引述匿名的演習中方總導演說，「全程緊貼真實海空作戰環境、突出實戰導向，是本次聯演最鮮明的特徵之一。通過聯演，（中俄）兩軍進一步深化戰略互信，厚植傳統友誼，進一步提升聯合處置海上危機的水平（水準）。」。

中共海軍研究院研究員鄭宏表示，自2012年以來，中俄「海上聯合」系列演習已舉行12次，成為兩國海軍深度合作共謀發展的重要平台，對於維護地區和平穩定有著重要現實意義。

▲▼中俄「海上聯合-2026」聯合演習，圖為中俄海軍參演艦艇開展海上演練。（圖／翻攝新華社）

▲▼中俄「海上聯合-2026」聯合演習，圖為中俄海軍參演艦艇開展海上演練。（圖／翻攝新華社）

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