曝毒油案與賴清德關係圖　徐巧芯：卓榮泰說「再考慮」的原因？

▲徐巧芯揪中聯油脂案與賴清德可能關係圖。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者蘇靖宸／台北報導

衛福部長石崇良日前就「中聯油脂」致癌油案表示，7月3日就已向行政院長卓榮泰報告「只下架第一層油品」的處理方式，但卓指示「應再考慮」。對此，藍委徐巧芯比對中聯油脂的股權分配及進一步證交所公告的董監事關係人持股與經濟部公司變更登記，揪出與總統賴清德有深厚交情的大亞集團副董事長沈尚邦。徐巧芯說，會否這就是卓榮泰聽完石崇良報告毒油風暴，卻說「再考慮」的原因？賴清德請站出來說清楚。

徐巧芯13日表示，中聯油脂爆發嚴重食安事件，她翻查經濟部商業發展署登記資料、證交所董監事持股、歷年年報，以及地方新聞與起訴書後，發現這恐怕不只是品管問題，更牽扯出一條從食品巨頭交叉持股的利益共生鏈，一路延伸至綠營的政商關係脈絡。

徐巧芯指出，中聯油脂的股權由福懋油脂、泰山企業，與福壽實業三家各持股約三分之一。中聯油脂是三大股東的黃豆聯合採購與初榨平台，初榨完的油再運回他們的工廠精煉，這三家大廠既是老闆也是客戶。

徐巧芯說，現任福壽實業董事長洪堯昆長期代表福壽出任中聯油脂的董事，洪在這次毒油事件被檢方依違反《食安法》裁定1000萬元交保。進一步比對證交所公告的董監事關係人持股與經濟部公司變更登記，洪堯昆配偶沈貴香在洪家的企業版圖中，掌握了核心的股權結構，包括依法以「董事長洪堯昆之配偶」身分申報持有福壽實業股票，以及福壽實業的前十大股東名冊中，有一家持股2.28%的關鍵法人「華紹投資股份有限公司」，由洪堯昆與沈貴香共同控制。

徐巧芯表示，綜合這些最新翻查到的公開資料，可以勾勒出一條橫跨國內兩大家族商業集團、極為隱密的「公司治理與股權關聯鏈」，除了洪堯昆與配偶之間，其與台南關廟起家的大亞集團副董事長沈尚邦之間，也存在著極為密集的交叉持股與共同經營關係。

徐巧芯羅列出洪堯昆擔任「華紹投資股份有限公司」董事長及穩定持有大亞 1.05% 原始股份，沈貴香則擔任「京屋物業股份有限公司」與華紹投資的董事，而沈尚邦同時也是京屋物業的董監事，且與賴清德有著長達20年的深厚交情。

針對沈尚邦家族，徐巧芯進一步指出，國民黨台南市議會黨團2014年12月24日曾點名國策顧問康銀壽及沈尚邦等人涉嫌介入台南市議會正副議長選舉與黨團運作；2020年時任副總統賴清德出席大亞集團65周年活動，沈尚弘、沈尚邦兄弟全程陪同，而據《信傳媒》報導，賴清德早在台南擔任立委時就與沈家結識，其中沈尚邦與賴清德交情「最深、最熟」。徐質疑，這些交叉持股的共生關係，會否就是卓榮泰聽完石崇良報告毒油風暴，卻說「再考慮」的原因？

徐也喊話，賴清德請站出來說清楚，中聯油脂出事前後，大亞沈家、福壽洪家，有沒有任何人，透過任何直接或間接的管道找過你？政府有責任以完整的時間軸、行政紀錄、會議記錄及調查過程，證明所有決策都是依法行政、沒有任何延誤或偏頗，才能真正消除社會疑慮，重建人民對食安管理的信任。