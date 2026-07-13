肯德基「7塊炸雞桶」限時299元　大阪燒海陸堡餐買1送1

▲肯德基激省7雞桶只要299元 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2026世界盃足球賽4強賽將於本周三開踢，肯德基明起祭出「瘋足球挺你到炸」應援優惠，27日前7塊咔啦脆雞桶只要299元，同時加碼原味蛋撻買6送6、大阪燒雙蝦咔啦海陸堡套餐買1送1。

肯德基7月14日至27日限時販售「激省7雞桶」，內含7塊咔啦脆雞，只要299元，優惠代碼「50540」，20日前買再送是拉差沾醬，送完為止。提醒21日優惠代碼將改為「50483」。

業者同時加碼「經典原味蛋撻買6送6」只要294元，優惠代碼「50541」；以及「大阪燒雙蝦咔啦海陸堡餐買1送1」，內含大阪燒雙蝦咔啦海陸堡2顆及小杯可樂2杯只要188元，優惠代碼「50542」。品項皆售完為止。

此外，即日起至7月20日使用肯德基外送，不限品項消費滿399元即享免運優惠；外送消費滿800元輸入「800FREE」再送原味蛋撻1盒。

▲漢堡王19日前也有2款世足限定套餐下殺53折起。

另外，漢堡王19日前也有2款世足限定套餐53折起，「豪華派對餐」內含BBQ培根牛肉堡、華鱈魚堡、4塊雞塊2份、小洋蔥圈2份、小薯2份、中飲2杯，原價545元打53折，只要288元；個人限定「單身派對」含雙起士培根牛肉堡、小薯、中飲只要118元，現省68元。優惠不適用機場店、科技廠店、兒童樂園店。

bb.q CHICKEN至7月31日也推「買炸雞送炸雞」應援優惠，期間透過線上點餐外帶自取可享「買去骨炸雞雙拼1份送去骨蜂蜜蒜味炸雞小份1份」。