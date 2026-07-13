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基隆大德廟首辦30天祈安大醮　童子瑋：共同祈求國泰民安

▲基隆大德廟首辦30天祈安大醮 童子瑋：共同祈求國泰民安。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲連30天不間斷！基隆大德廟65周年啟建大清醮，童子瑋盼護國佑民、闔家平安。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆大德廟建廟65周年，廟方將首度連續30天啟建「周天祈安大清醮」，並於臉書公布活動資訊，說明大德廟自1961年建廟至今，走過65年的香火傳承，長年庇佑地方。基隆市長參選人童子瑋今天（13日）也發文宣傳，表示這場建醮不只是地方信仰盛事，更是信眾共同為國家祈求風調雨順、國泰民安的心意。

童子瑋表示，一甲子香火傳承，是地方共同的記憶；65年護佑平安，是信眾心中最深的感謝。基隆大德廟奉祀楊府五使公大德禪師，自1961年建廟以來，始終陪伴七堵、堵南地區一路成長。對許多在地鄉親而言，大德廟不只是宗教場所，更承載地方生活、家族記憶與信仰情感。

童子瑋指出，今年適逢大德廟建廟65周年，廟方也將啟建「周天祈安大清醮」，這是地方首次連續30天舉行建醮儀式，象徵神明護佑地方、感念先民開墾精神，也代表信眾共同為基隆、為台灣祈求風調雨順、國泰民安、闔家平安。

▲基隆大德廟首辦30天祈安大醮 童子瑋：共同祈求國泰民安。（圖／記者郭世賢翻攝）

童子瑋說，大德廟臉書也已公布本次活動資訊，提到大德廟首度連續30天周天大醮，自國曆10月14日至11月13日，完整科儀不間斷，為護國佑民安康、消災解厄植福，祈求風調雨順、國泰民安。接下來廟方也會陸續分享信仰源流、全台友宮串聯、重要科儀時程與民眾參與方式。

童子瑋強調，宗教信仰最珍貴的地方，不只在於儀式本身，更在於讓人心安定、讓地方團結，也讓每一代人記得自己從哪裡來。他非常感謝大德廟長年守護地方，也感謝廟方委員、志工、信眾與地方鄉親長期投入，讓這份珍貴的信仰文化能夠薪火相傳。

童子瑋補充，大德廟是七堵、堵南地方重要信仰中心，也是基隆在地文化的一部分。接下來廟方將陸續公布更多建醮相關資訊，誠摯邀請市民朋友一起關心、一起參與，共同見證這項屬於基隆的重要文化盛事，也祝福大德廟建廟65週年圓滿順利，香火綿延，護佑地方平安。

▲基隆大德廟首辦30天祈安大醮 童子瑋：共同祈求國泰民安。（圖／記者郭世賢翻攝）

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