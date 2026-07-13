富國島15死船難「船長被捕」　他目睹落水慘況：沒穿救生衣遭淹沒

▲越南調查人員正和涉事船員交談。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

越南富國島（Phu Quoc）附近海域11日發生船難，造成15名印度觀光客罹難。57歲船長阮鴻海（Nguyen Hong Hai，音譯）12日因涉嫌違反「水路運輸安全法規」被捕，死者遺體也於今（13）日啟程返鄉。

員工旅遊遇死劫 剛出發就翻船

11日下午1時左右，這起事故發生在富國島南方約10公里的安泰群島（An Thoi）熱門跳島景點Hon May Rut Ngoai海域。

這是印度智慧型手機品牌「Lava International」舉行的員工旅遊，參與成員包括公司員工、經銷商及零售夥伴。未料，載著其中32名旅遊團成員及4名越南船員的快艇，才從Hon May Rut Ngoai出發不到半公里就翻覆。

多人沒穿救生衣 迅速救援仍來不及

48歲經銷商夥伴阿希什（Ashish Kumar）回憶，旅遊團分成3組搭船，他在岸邊親眼看見第一艘船翻覆，當下眾人驚聲呼救，附近船隻迅速馳援，但為時已晚。

駕船經過的何文祿（Ha Van Loc，音譯）回憶，他看見10幾人緊抓著翻覆的船身，其他人沒穿救生衣、在水中掙扎，「他們被海浪淹沒，但仍揮手求救」。

何文祿表示，由於當時海況惡劣，加上擔心船隻螺旋槳會傷害落水者，因此他不敢貿然靠近，只好與船員拋出連接繩索的救生圈，最終在10分鐘內救起4人。

▼圖為其中一名獲救者在富國島接受治療。（圖／達志影像／美聯社）

海象惡劣難救援 傷亡者陸續返回印度

《美聯社》報導，現場海浪高達3公尺，導致救援行動嚴重受阻，水上摩托車因機動性較佳，成為接送倖存者上岸的主要工具。

《越南快報》（VN Express）則引述倖存者說法指出，船長在出發前要求所有人穿上救生衣，但許多人只拿在手上。快艇翻覆後，一些乘客受困船艙內，被迫從船首或窗戶脫逃。

印度駐河內大使館表示，載有15具遺體的班機13日已從胡志明市起飛，預計當天深夜抵達孟買，後續由各邦政府負責協調返鄉事宜。16名倖存者已陸續出院並啟程返回印度，剩下1人仍在越南醫院接受搶救，情況危急。