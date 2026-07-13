快訊／分科測驗首見「AI眼鏡」作弊！金屬探測器揪出　該科恐0分

▲大考中心主任張新仁（右）。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（13日）起一連舉行兩天。今年大考中心首度規定，試務人員必要時可對考生進行金屬探測，結果在上午物理考試時，有一名考生使用AI眼鏡考試被試務人員發現，也是分科測驗使用AI眼鏡作弊的首例。大考中心表示，將依規定提報考委會議處，最重該科零分計算。

分科測驗今天登場，第一節考物理，根據大考中心統計，物理科共有2萬606人報考，1828人缺考，缺考率8.87%，比去年增加1.64%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於台大今年在申請入學二階甄審階段時，有考生在二階共同筆試時使用AI眼鏡作弊被發現。為避免類似事件重演，大考中心今年首度規定試務人員必要時，可對考生進行電子及金屬探測相關檢查，每個分科測驗考區都已配置金屬探測器，而大考中心主任張新仁稍早指出，今天上午物理科考試時，有一名考生使用AI眼鏡考試被試務人員發現。

由於這是分科測驗首次使用金屬探測器，也讓這起使用AI眼鏡作弊成為分科測驗的首例，依規定最重該科零分。大考中心表示，將依規定提報考委會議處。

此外，張新仁表示，上午物理科跟化學科考試時，累計達33件違規，違規最多仍是未帶有效證件共24件，另2名考生在考試中喝水，3名考生在考試結束鈴響畢仍繼續作答。

