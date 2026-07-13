東京羽田機場跑道出現「20cm坑洞」！　緊急關閉至下午6時

▲羽田機場C跑道13日暫時關閉。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本東京羽田機場13日下午3時半左右，在C跑道上發現一個直徑20公分、深5公分的坑洞，因此緊急宣布關閉跑道至下午6時。

根據《日本電視台》報導，羽田機場13日下午3時半在C跑道上發現一個長寬各20公分、深5公分的坑洞，該坑洞距離跑道中心線約4.5公尺。

受此影響，羽田機場緊急宣布關閉C跑道至下午6時。

另一方面，羽田機場C跑道5月25日也曾因為有一架輪胎故障的天馬航空客機緊急降落，而臨時關閉跑道。