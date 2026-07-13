內湖父子同日猝逝　高大成：父親的死可能是因為傷心過度

記者白珈陽／台中報導

台北內湖近日發生一起父子雙屍命案，范姓男子在家中猝死，短短數小時後71歲父親又被發現陳屍住家陽台，離奇情節引起居民議論。法醫高大成認為，范男疑患有糖尿病，不排除是低血糖休克猝逝；范父則可能患有心臟疾病，恐是突遭喪子打擊，傷心過度導致脫水，進而引發心肌梗塞猝逝。詳細死因仍須以檢方相驗結果為準。

▲高大成認為范父之死可能是因傷心過度導致。（圖／記者白珈陽攝）



高大成表示，新聞媒體指出范男死因是「低血容休克」，不過低血容休克是指失血過多、身體內部出血、外部脫水，才會造成這種症狀，通常有外力因素，若范男遺體沒有明顯外傷，低血容休克機會較低。

高大成說，聽聞范男疑有糖尿病，一般患者血糖低於70就會出現冒汗、意識不清，低於50就容易喪命，但若患者在身體不適、情急的情況下，不慎注射胰島素過量，也可能引發問題，另外運動過量、藥物問題、空腹飲酒等，都可能造成低血糖休克，有糖尿病的民眾要注意。

高大成也說，至於范父，可能患有心臟疾病，在得知兒子死訊後傷心過度，又沒適當補充水份，導致血液循環不好，就引發心肌梗塞而亡。他說，遇過不少案例，丈夫在妻子死後因傷心欲絕，不正常飲食、喝水，加上一直哭泣，導致脫水，引起心肌梗塞死亡。

據查，死者50歲范姓男子被發現倒臥住處，家屬緊急報案送醫仍搶救不治，檢方相驗後認死因為低血容休克，疑因疾病猝逝；同日中午左右，71歲范父被發現在陽台處明顯死亡，附近鄰居得知消息後震驚不已，直呼「太詭異了」、「怎麼可能一天走兩個人」。