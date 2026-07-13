女師控「機票超賣」大鬧拿到退票！航空公司打臉：絕不姑息野蠻人

▲女老師留在管制區不離開。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

一名退休女老師日前搭機前往新加坡，結果錯過登機時間，與地勤人員發生爭執。她拒絕離開管制區，指控航空公司超賣機票，「是你們的問題，為什麼我要走？」最後航空公司辦理退票，並協助她改搭下一班飛機。不過，航空公司強調，並沒有退票，是旅客自己重買機票，「我們絕不姑息這類野蠻人。」

退休女老師沒有搭上飛機，地勤人員請老師離開管制區，老師不悅說「我為什麼要離開？那我接下來呢？現在我沒辦法上飛機，是你們的疏失」。

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▲女老師發文，拿到退票。（圖／翻攝自林智群FB）



女師指航空公司超賣



事後，航空公司退票，讓女老師搭乘下一班飛機，抵達新加坡後，女老師還在IG發限動控訴，「航空公司超賣機票，旅客滯留機場卻不處理，心酸無人知，飛機掉下來主管才會受理哦！」女老師也在臉書發文，「機票超賣，終於還我一張機票，讓我飛到新加坡」。不過，目前女老師的IG、FB都關閉了。

林智群律師更新事件後續，收到航空公司的訊息，對方表示「並沒有退票」，是女老師重買機票，搭隔天的飛機飛過去的，「我們是服務業，但我們絕不姑息這類野蠻人」。

▲航空公司回應 。（圖／翻攝自林智群FB）



航空公司打臉：沒有退票

航空公司說明，女老師跟同行者不願離開管制區，因此找來航警處理。女老師離開管制區後，在櫃檯大吵大鬧一整夜，隔天換了一件衣服後，繼續到櫃檯吵鬧。航空公司也提到，當天確實有超賣機票，而將部分旅客移轉到下一班航班，但女老師還是在原來航班，「她是沒在時間內到登機門被拉掉的。」

林智群律師表示，若航空公司超賣機票，一開始在報到櫃檯時，就會告知，也不會給老師登機證，「老師會出現在登機門口鬧，一定是有登機證，才能過安檢、海關，進到登機門口。」