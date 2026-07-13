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快訊／雨區擴大　10縣市豪大雨特報

▲▼巴威颱風侵台，暴風圈逐步壟罩北台灣，受外圍環流影響下帶來間歇性強風豪雨,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲中央氣象署發布豪大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對10縣市發布豪大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（13）日新北市有局部大雨或豪雨，雲林以北、南投、恆春半島地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報
影響時間：13日下午至13日晚上
＊豪雨：新北市
＊大雨：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣山區、恆春半島

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快訊／10縣市豪大雨特報！午後對流雲系發展旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

▲氣象署豪大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今、明(13日、14日)兩天南方水氣北移，台灣南部、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖、金門亦有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署提醒，今日東南部及恆春半島有局部較大雨勢，午後中部以北地區有局部大雨或短延時豪雨，其他山區亦有局部大雨發生的機率；明日午後北部地區有局部大雨或短延時豪雨，其他山區亦有局部大雨發生的機率。

溫度方面，今、明在偏南風影響下，不降雨時較悶熱，高溫約31到35度，內陸地區有36度或以上高溫，中部內陸、大台北盆地、花東縱谷溫度偏高。

資料來源：氣象署

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