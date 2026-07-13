獨／台中白胖女嬰被餓死　無良母拒認罪：獨自「1打3」太累了

▲女嬰出生11個月僅增加100公克，全身皮包骨、皮膚乾扁，宛如難民。（AI示意圖／記者游瓊華製作，經編輯審核）



記者游瓊華／台中報導

台中市發生一起令人鼻酸的社會悲劇，一名11個月大的女嬰驚傳遭活活餓死，死時體重竟與出生時相差無幾，是正常同齡孩子的三分之一，引發社會震驚。涉案的29歲陳姓母親辯稱，自己並非故意不照顧，也絕無打罵虐待，而是丈夫不在，她「一打三」疲於奔命，才對最年幼的女兒疏於照料。

出生3.2kg死時3.3kg 11個月僅增重100克

檢警調查發現，這名女嬰於2024年8月出生時重3.2公斤，原本是個健康白胖的孩子，未料2025年8月死亡時，體重竟僅剩3.3公斤，等於出生11個月僅增加100公克，全身皮包骨、皮膚乾扁，宛如難民。

母辯稱無虐待 檢方認「消極放任」起訴



陳女供稱，丈夫於114年3月入監服刑後，她必須獨力扶養5歲長女、2歲長子及剛出生的小女兒。她辯稱，因為「一打三」生活壓力大，照顧孩子讓她疲於奔命，才導致對最幼小的小女兒疏於照料，強調自己絕對沒有毆打或虐待孩子，發現孩子情況不對後已立即送醫，但仍回天乏術。

解剖報告顯示，女嬰消化器官發育不全，全身營養嚴重落後，最終因營養不良併發吸入性肺炎喪命。台中地檢署近日偵結，依對未滿7歲之人凌虐致死罪嫌提起公訴，全案將由國民法官審理；另外，台中市社會局也緊急將女嬰的兩名手足安置。