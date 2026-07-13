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ET民調「近6成支持」測速照相　交通部：續檢討速限、工程改善

▲網友發現山陀兒颱風的17級強風下，高雄唯一不會損壞的公設就是測速照相機 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲近6成民眾肯定測速照相設置，近3成民眾不滿意。（資料圖／記者吳奕靖攝）

記者李姿慧／台北報導

全台約有1800多支測速照相，每支平均一年約拍攝2000到3000件，根據《ETtoday民調雲》最新調查，59.6%民眾肯定測速照相設置，28.4%民眾不滿意，交通部表示，將秉持「人本交通」理念，持續檢討速限及工程改善。

《ETtoday民調雲》最新調查顯示，針對一般道路速限規定，過半民眾評價正面，其中有21.7%民眾表示非常滿意、30.0%表示還算滿意，合計滿意度為51.7%。相較之下，不滿意僅34.0%，認為現行規定有調整空間。

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此外，針對目前的測速照相機設置，有23.0%民眾表示非常滿意、36.6%表示還算滿意，合計滿意度高達59.6%，至於不滿意者則有28.4%。整體而言，全國約有5至6成民眾認同現行道路速限規定及測速照相機設置。

民調透過交叉分析也發現，不滿意測速照相機設置的民眾，最不滿設置位置與密度，其中以「設置位置、路段或情境不合理」占比最高，達24.2%；其次為「設置太多、太密集或間距太短」（21.0%），以及「提前警示不足或告示不明」（17.3%）。

對此，交通部表示，根據世界衛生組織（WHO）以及歐盟執委會提醒，速度是交通事故的關鍵因素，因此速度管理政策的核心，在於防制交通肇事並保障用路人生命安全。交通部以「人本交通」理念為核心，以維護生命安全為優先，持續檢視在實際路況及效能間尋求合理與平衡。

交通部指出，為使速限訂定得以客觀衡量，交通部公路局已完成「探討國內外道路速限訂定原則」研究案，借鑑國際規範並凝聚專家共識，提出「速限不得高於設計速率」以及「均質道路幾何條件與路況統一速限」兩大原則，作為後續各道路主管機關檢討速限時的評估參考。

就大眾關切的測速照相設置，交通部說明，主要係警察機關根據各地的交通特性與易肇事路段進行評估布設，今年警政署提供全台測速熱點資料，交通部公路局目前已全力投入與各地方警察機關辦理之實地會勘與跨部會評估，共同落實「交通工程改善優先於執法取締」的施政方針，透過工程手段提升道路安全。

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