39歲陸男成墨西哥「芬太尼之王」！一手打造供應鏈　引渡美國候審

▲北京大學高材生張智棟成為墨西哥毒品之王。（圖／墨西哥政府）



記者王佩翊／綜合報導

一名自稱墨西哥「西納羅亞販毒集團」高層協調人、化名恩立格（Enrique）的男子，近日接受BBC獨家採訪，揭露2024年落網、人稱「王哥」的39歲中國男子張智棟（Zhang Zhidong）是如何以「芬太尼之王」之名聞名於國際毒品犯罪圈，並將原料從中國工廠運至墨西哥，成功打造供應鏈。張智棟已在2025年被引渡至美國候審。

恩立格坐在墨西哥州首府古里亞坎（Culiacán）郊區一輛停放的車內，向BBC公開「芬太尼之王」的內幕。他說，「王哥非常重要，他是頭號人物。」而他口中的王哥，正是美國司法部起訴書中的39歲中國男子張智棟（Zhang Zhidong）。

北大高材生踏上墨西哥毒梟之路

張智棟2010年畢業於北京大學西班牙語系，憑藉著流利的語言能力，隔年便隨一家中資企業赴墨西哥從事鐵礦砂開採業務，並迅速晉升至高階職位。與他同窗、後來也在同一家礦業公司共事的友人亞力克斯（Alex，化名）形容，張智棟「善於談判，極具適應力」，尤其擅長與各路人馬建立關係，「不論是官方的還是非官方的」，這在墨西哥複雜的商業環境中是難得的生存本領。

張智棟所任職的礦業公司2013年倒閉，亞力克斯選擇返回中國，張智棟卻決定留下，從此走上一條截然不同的道路。

與毒梟女親屬相戀打入核心圈

報導指出，張智棟在礦業公司倒閉後逐漸涉入毒品交易，他同時與一名毒梟的女性親屬交往，更因此打開販毒的大門，成功打入販毒集團的核心人脈圈。

販毒集團成員路易斯（Luis，化名）回憶，2019年他奉命在一場會議外頭把風，而張智棟就在那時現身「推銷他的產品」，也就是製造芬太尼（Fentanyl）所需的化學原料。路易斯直言，在他看來，正是張智棟將芬太尼引進西納羅亞集團，並開啟了這整條業務線。

從中國工廠到墨西哥地下實驗室的完整鏈

恩立格進一步說明了這條供應鏈的運作方式。他表示，張智棟利用在中國的人脈取得製毒所需的化學原料，接著透過空運或海運將貨品送抵墨西哥，再分配給西納羅亞地下實驗室的製毒人員。

合成鴉片類毒品芬太尼的毒性是海洛因的50倍，僅需幾粒鹽巴大小的劑量就足以奪命，每年在美國造成數萬人死亡，是目前美國最致命的毒品之一。根據墨西哥安全機構的調查，張智棟的非法業務版圖橫跨美洲、歐洲、中國與日本。

年收逾47億台幣 涉嫌洗錢無所不用其極

墨西哥當局指控，張智棟涉嫌走私並分銷超過1000公斤古柯鹼、1800公斤芬太尼及600公斤甲基安非他命，每年經手的毒品不法收益更高達1.5億美元（約合新台幣47.4億元）。

美國司法部的起訴書更指出，他不僅販毒，還招募人員以超過100家空殼公司名義在美國各地開設銀行帳戶、大量收取現金，再將資金電匯至境外帳戶進行洗錢。張智棟2025年出庭時，時任美國副檢察總長布蘭希（Todd Blanche）形容他是「全球最危險的販毒者之一」，並稱其「經營一個橫跨全球的犯罪企業」。

張智棟本人否認一切指控，其委任律師則以案件仍在審理中為由拒絕評論。

落網後原料斷鏈 集團已在物色新中國人選

張智棟2024年10月31日在墨西哥落網，雖一度潛逃，但最終仍遭墨西哥當局再度逮捕，並於2025年引渡至美國。他的被捕幾乎讓整個芬太尼供應鏈戛然而止。

古里亞坎的販毒集團成員坦言，張智棟落網後，製毒化學原料變得「非常難取得」，集團如今不得不「從零開始，另闢蹊徑」。恩立格透露，目前集團已在積極物色新的替代人選，同樣是一名中國人。

與此同時，美國聯邦緝毒局（DEA）也在大約相同時期偵測到市面上芬太尼純度明顯下滑，印證了墨西哥製毒人員在取得芬太尼關鍵化學原料上正面臨嚴峻困難。