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伊朗大規模反擊！狂轟中東4國　宣稱「擊落美軍無人機」

記者吳美依／綜合報導

美軍12日對伊朗發動最新一波攻勢後，德黑蘭隨即展開大規模反擊，接連發射飛彈與無人機轟炸約旦、科威特、巴林及阿曼等國的美軍設施，並且宣稱在該國南部海軍重鎮阿巴斯港（Bandar Abbas）擊落美軍無人機。

伊朗官媒《努爾新聞》（Nour News）13日稍早報導，伊朗已開始針對該區域各地的美軍基地及海軍設施發動大規模飛彈與無人機攻擊。Sabereen News則指出，伊朗從西部與中部發射多枚彈道飛彈，襲擊該區域美軍據點。

猛襲中東4國　IRGC警告海峽關閉

伊朗革命衛隊（IRGC）首先宣稱，以飛彈與無人機攻擊約旦哈桑王子空軍基地（Prince Hassan Air Base）數座飛彈庫與燃料儲存設施，並且「徹底摧毀」科威特阿里薩勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）的愛國者防空系統及燃料儲油槽、賈比爾艾哈邁德空軍基地（Ahmed Al Jaber Air Base）的FPS戰略雷達。

此外，IRGC也宣稱攻擊巴林賈法勒（Juffair）的美軍設施，以及阿曼的2座雷達系統。

IRGC表示，其空軍部隊在「以眼還眼行動」第3階段實施這波攻擊，回應美軍針對伊朗的行動，並警告荷莫茲海峽要等美軍停止行動後才會重新開放。

▼伊朗軍方釋出畫面，宣稱擊落美軍無人機。（圖／翻攝X）

▲▼伊朗大規模反擊！狂轟中東4國　還稱「擊落美軍無人機」。（圖／翻攝X）

宣稱擊落美軍無人機　伊朗釋出畫面

伊朗軍隊則表示，他們針對駐科威特美軍發動「破壞性無人機攻擊」，目標包括其防空與飛彈系統，碉堡與後勤掩體。他們還釋出一段地對空飛彈攔截畫面，宣稱透過防空系統，在阿巴斯港上空擊落美軍無人機。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）形容，該無人機是美製「LUCAS」自殺式攻擊無人機，並且被「精準擊中並擊落」。

伊朗軍隊譴責美軍過去24小時的攻擊破壞該國基礎建設，此舉「公然違反」聯合國憲章，並指控華府違反停火諒解備忘錄。他們誓言傾全力反擊任何進一步侵略，並嚴正警鄰國切勿允許美軍使用其領土與設施發動攻擊，否則可能成為伊朗的目標。

嚴陣以待　中東多國回應攻擊

面對伊朗報復，巴林內政部證實啟動防空警報系統、警報大作，當局呼籲民眾就近疏散至安全地點。科威特武裝部隊也宣布在領空攔截多批敵方飛行目標，呼籲民眾遵循當局發布的安全指示。約旦軍隊也證實，成功攔截並擊落從伊朗射入領空的4枚飛彈。

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