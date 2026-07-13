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毒駕如不定時炸彈！民間募150萬購萬劑快篩　捐台南一線警力

▲更生保護會台南分會主委宋俊明號召更保、獅子會及台南市商業總會等團體，募款150萬元購買1萬劑毒品快篩試劑。（記者林東良翻攝，下同）

▲更生保護會台南分會主委宋俊明號召更保、獅子會及台南市商業總會等團體，募款150萬元購買1萬劑毒品快篩試劑。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國內接連發生毒駕釀成死傷事故，第一線警力毒品檢驗量能不足，引發社會關注，更生保護會台南分會主委宋俊明率先捐出30萬元，並號召更保、獅子會及台南市商業總會等團體成員，共同籌募150萬元，購買1萬劑毒品快篩試劑，捐贈台南市各警分局，供外勤第一線員警查緝毒駕及毒品案件使用。

捐贈儀式13日在台南地檢署舉行，宋俊明代表捐贈象徵1萬劑快篩試劑的看板，由台南市警察局長林國清代表受贈，法務部及一、二審檢方長官均到場見證，希望透過民間力量及時補足第一線執法需求。

宋俊明表示，看到毒駕者在道路上撞死人的影像，讓他感到「咬牙切齒」，實在無法容忍毒駕者在道路上隨時可能傷人甚至奪命，因此決定發起募款購買毒品快篩試劑，希望為第一線員警查緝毒駕及毒品案件帶來實質助力。

宋俊明說，期待透過強化查緝及檢驗量能，讓毒品危害受到有效遏止，「最好能把毒駕阻絕在台灣海峽，國內不再發生」。

▲更生保護會台南分會主委宋俊明號召更保、獅子會及台南市商業總會等團體，募款150萬元購買1萬劑毒品快篩試劑。（記者林東良翻攝，下同）

法務部主任秘書余麗貞表示，第一線警力面臨毒品檢驗量能不足問題，引起社會善心人士響應，募捐快篩試劑，可協助檢警查緝時快速取得較明確的初步篩檢結果，防堵毒駕危害發生。

余麗貞指出，行政院相當重視毒品檢驗量能不足問題，將透過編列預算改善，但預算仍須經立法審議程序，民間捐贈能及時補足現階段需求，感謝宋俊明登高一呼，號召各界投入毒品快篩捐贈行動。

台南市警察局長林國清表示，新興毒品「喪屍煙彈」依托咪酯，使用後可能出現精神渙散等情形，近來吸毒者駕車上路，造成警察及民眾傷亡事件頻傳，宛如道路上的不定時炸彈。

林國清指出，政府已於今年6月下旬將依托咪酯提升為第一級毒品管制，感謝宋俊明號召公益團體捐贈快篩試劑，台南第一線警力將妥善運用，持續嚴格查緝毒駕及毒品犯罪，維護市民交通與生命安全。

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