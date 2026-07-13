4月才安檢！曼谷酒吧爆惡火27死　傳「鎖住逃生門」防客人偷溜

記者詹雅婷／綜合報導
泰國曼谷一間酒吧發生大火奪走27條人命，有多名罹難者是在逃生出口附近被發現，且逃生出口受阻。根據泰國當地記者引述救援人員的說法，火災發生當下，店內逃生門處於上鎖狀態，這樣做是為了防止顧客沒付錢就偷溜。不過此說法尚未得到官方證實。
▲這場大火造成27人喪生、數十人受傷。（圖／路透，下同）
Thaiger等報導，這起慘劇發生在當地時間12日深夜，位於拉拋1巷附近的商家Rong Beer Na Lat Phrao突然竄出火舌。影片顯示，濃黑煙霧瞬間籠罩整棟建築，主入口更是被熊熊烈火完全吞噬。另有畫面顯示，有人身上著火。
People engulfed in flames ran out of a burning bar: a massive fire in Bangkok has claimed the lives of at least 27 people.— NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2026
Many others suffered severe burns and smoke inhalation.
Emergency services remain at the scene, and the death toll may rise. pic.twitter.com/ptmvhZjkNz
店內安管人員出面還原驚悚瞬間指出，事發前曾察覺到舞台上方的招牌燈光突然熄滅，接著冒出陣陣白煙。沒想到短短約5秒鐘後，烈焰瞬間猛烈竄出，且伴隨著陣陣爆炸聲響，讓當時店內顧客完全來不及反應。
4月才通過安檢 惡火奪27命
曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，事發時店內共有90人，其中27人當場死亡，另有22人傷勢極為危險。截至13日上午，官方已成功辨認10名死者身分。
只不過店家今年4月才剛進行檢查，查察指出，當時檢查結果符合法規與安全標準，但火災後發現，業者實際的營運狀況與稽查結果並不相符。
查察透露，店內兩處逃生口均發現有障礙物阻擋，其中一處逃生門前擺放一張販售糖果的攤位桌子，擋住出口通道。多數罹難者遺體都是在這兩處逃生門附近尋獲。
傳店家鎖住逃生門 防顧客偷溜
隨著逃生門相關細節曝光，社群媒體上開始流傳消息，稱這間店供顧客使用的逃生門一直處於上鎖狀態，目的是防止顧客不付錢就偷溜。
泰國記者娜提（Thanyalak “Nutty” Wannakote）在臉書上發文表示，根據現場救援人員的說法，店家老闆把逃生門鎖上並向顧客收費。不過她強調，這項說法尚未得到官方證實。
至於身分未公開的夜店老闆也在大火中受傷，目前正在醫院接受治療。
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