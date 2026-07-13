4月才安檢！曼谷酒吧爆惡火27死　傳「鎖住逃生門」防客人偷溜

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷一間酒吧發生大火奪走27條人命，有多名罹難者是在逃生出口附近被發現，且逃生出口受阻。根據泰國當地記者引述救援人員的說法，火災發生當下，店內逃生門處於上鎖狀態，這樣做是為了防止顧客沒付錢就偷溜。不過此說法尚未得到官方證實。

▲這場大火造成27人喪生、數十人受傷。（圖／路透，下同）

Thaiger等報導，這起慘劇發生在當地時間12日深夜，位於拉拋1巷附近的商家Rong Beer Na Lat Phrao突然竄出火舌。影片顯示，濃黑煙霧瞬間籠罩整棟建築，主入口更是被熊熊烈火完全吞噬。另有畫面顯示，有人身上著火。

People engulfed in flames ran out of a burning bar: a massive fire in Bangkok has claimed the lives of at least 27 people.



Many others suffered severe burns and smoke inhalation.



Emergency services remain at the scene, and the death toll may rise. pic.twitter.com/ptmvhZjkNz — NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2026

店內安管人員出面還原驚悚瞬間指出，事發前曾察覺到舞台上方的招牌燈光突然熄滅，接著冒出陣陣白煙。沒想到短短約5秒鐘後，烈焰瞬間猛烈竄出，且伴隨著陣陣爆炸聲響，讓當時店內顧客完全來不及反應。

4月才通過安檢 惡火奪27命

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，事發時店內共有90人，其中27人當場死亡，另有22人傷勢極為危險。截至13日上午，官方已成功辨認10名死者身分。

只不過店家今年4月才剛進行檢查，查察指出，當時檢查結果符合法規與安全標準，但火災後發現，業者實際的營運狀況與稽查結果並不相符。

查察透露，店內兩處逃生口均發現有障礙物阻擋，其中一處逃生門前擺放一張販售糖果的攤位桌子，擋住出口通道。多數罹難者遺體都是在這兩處逃生門附近尋獲。

傳店家鎖住逃生門 防顧客偷溜

隨著逃生門相關細節曝光，社群媒體上開始流傳消息，稱這間店供顧客使用的逃生門一直處於上鎖狀態，目的是防止顧客不付錢就偷溜。

泰國記者娜提（Thanyalak “Nutty” Wannakote）在臉書上發文表示，根據現場救援人員的說法，店家老闆把逃生門鎖上並向顧客收費。不過她強調，這項說法尚未得到官方證實。

至於身分未公開的夜店老闆也在大火中受傷，目前正在醫院接受治療。