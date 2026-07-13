　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

顧客猝逝照樣營業！超市用購物車圍遺體　家屬見最後一面都難

顧客猝逝照樣營業！超市竟用購物車圍遺體　家屬見最後一面都難

▲美國加州洛杉磯格拉納達山一間Vons超市爆發爭議，一名顧客猝逝後，賣場仍持續營業，引發外界批評。（圖／翻攝自CBS Los Angeles）

圖文／CTWANT

美國加州洛杉磯一間超市近日爆發人道處置爭議。一名顧客在賣場烘焙區突然心臟驟停，儘管員工立即進行心肺復甦術，消防人員也趕抵現場搶救，最終仍宣告不治。然而，顧客身亡後，超市並未暫停營業，遺體在店內停留約4個小時，期間其他消費者仍持續購物。現場主管更指控，總公司人員透過監視器掌握狀況後，竟要求員工以購物車及陽傘圍住遺體，引發員工與工會痛批，公司將營運及獲利置於人命與尊嚴之前。

顧客猝逝照樣營業！超市竟用購物車圍遺體　家屬見最後一面都難

▲Vons超市員工指控，公司要求以購物車及陽傘圍住死者遺體，其他顧客則照常在賣場購物。（圖／翻攝自CBS Los Angeles）

綜合《CBS Los Angeles》及《WKRC》報導，事件發生於7月5日晚間，地點位於加州洛杉磯格拉納達山（Granada Hills）一間Vons超市。當時一名顧客在店內烘焙區突然出現醫療緊急狀況，在公司任職長達27年的值班主管帕茲恩霍納史密斯（Paszion Horner-Smith）與另一名員工發現後，立即上前施以心肺復甦術。

洛杉磯消防局表示，救援人員於當晚7時過後接獲心臟驟停通報，隨即趕往現場處理，但該名顧客最終仍不幸身亡。霍納史密斯表示，自己在公司工作27年，從未碰過類似情況，然而真正令她無法接受的，是公司在顧客死亡後的處理方式。她指稱，總公司管理人員透過店內監視器查看現場，隨後致電要求她利用購物車將遺體周圍封住，並加上陽傘遮擋，而賣場則繼續維持營業。

她回憶，當時總公司人員一邊從監視器掌握店內情況，一邊指示她如何設置遮蔽物，卻沒有要求店家暫時關閉、疏散顧客，或為死者家屬安排更具隱私與尊嚴的空間。由於殯葬業者遲遲未抵達，死者家屬只能留在超市內等待，前後長達約4個小時。期間，遺體被購物車及陽傘遮住，家屬不僅無法靠近，也難以看見或觸碰剛離世的親人，周遭卻仍有顧客推著購物車穿梭採買。

霍納史密斯形容，死者家屬只能坐在現場，看著賣場繼續運作，其他民眾則在親人遺體附近照常購物，整個畫面令她感到極度不忍。她痛批，公司處理態度毫無同理心，也讓她無法理解，為何管理階層會在這種情況下選擇繼續營業。

霍納史密斯表示，事件發生後，她的身心受到強烈衝擊，目前已請假一週休養。她也公開向Vons喊話，要求公司正視問題，針對顧客或員工在店內死亡的情況制定明確規範，不能再讓第一線人員在毫無指引下處理如此重大的事件。她強調，Vons必須做得更好，當有人在店內過世時，公司應優先考量逝者尊嚴、家屬感受及員工心理狀況，而不是只想著讓賣場繼續運作，「這種事情根本不該發生」。

代表超市員工的美國食品與商業工人工會（UFCW）770分會主席凱西芬恩（Kathy Finn）得知事件後，已聯繫Vons母公司艾伯森公司（Albertsons）的勞資關係部門，追問公司是否訂有顧客在店內死亡時的標準處理程序。芬恩表示，公司相關部門原先稱會進一步回覆，但截至她接受訪問時，工會仍未收到正式說明。工會也要求公司全面檢討現行緊急應變政策，建立清楚且符合人道原則的處理流程。

她認為，這起事件不只是一次單純的現場處置失當，而是反映企業對第一線員工需求與感受長期缺乏重視。她直言，公司在面對如此嚴重的突發事件時，展現出的態度顯得冷漠，也讓員工被迫承擔沉重的心理壓力。截至目前，Vons母公司艾伯森公司尚未對媒體詢問作出正式回應，也未說明當晚要求賣場繼續營業及以購物車圍住遺體，是否符合公司內部政策。

延伸閱讀
Costco留才有多狂？基層員工退休金破2920萬　還捨不得離職
具俊曄爆未放棄大S遺產！下周調解登場　再傳爭取子女繼承權益
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／胡塞武裝劫持國際紅十字會飛機
快訊／台中已婚所長出軌小女警！　警局火速拔官
地瓜葉甩脂肪肝！他吃3個月「肝指數降67%」　醫曝最佳煮法
台積電寫下最強Q2　一表看15檔高「含積量」ETF績效表現
草蜢蔡一傑「摘7公分腦瘤」暴瘦9公斤　現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／胡塞武裝劫持一架國際紅十字會飛機　葉門政府證實

破窗開門樣樣來！日本黑熊7天4度闖民宅　屋主頂門2分鐘保命

竊賊3分鐘「拔走整台ATM」偷光現金！　畫面曝光

夫妻大吵！「老婆拿手機猛砸」頭部爆血　印度男出院返家猝死

顧客猝逝照樣營業！超市用購物車圍遺體　家屬見最後一面都難

2台男在柬埔寨販毒被逮！恐面臨「終身監禁」　查獲2.6kg毒品

資金見底！韓知名賣場今起全面停業　恐波及Olive Young、大創門市

曼谷酒吧惡火「大量焦屍扭曲變形」！救援隊曝原因：生前痛苦掙扎

聽到骨裂繼續踹！男大生被脫光「火燒陰毛」慘死　施暴嫌出庭哭了

榜一大哥散盡家產！換22歲美女直播主冷回1句　當街狠捅55刀殺了她

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

最後身影曝！17歲護專生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

北市放颱風假挨批「經濟損失450億」蔣萬安霸氣回應

後藤光尊見「隊鴨」本尊嚇一跳　笑喊：希望選手也長這麼快

苗栗高鐵快捷公車搶快左轉！撞分隔島成「蹦蹦車」　運將竟開走了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

快訊／胡塞武裝劫持一架國際紅十字會飛機　葉門政府證實

破窗開門樣樣來！日本黑熊7天4度闖民宅　屋主頂門2分鐘保命

竊賊3分鐘「拔走整台ATM」偷光現金！　畫面曝光

夫妻大吵！「老婆拿手機猛砸」頭部爆血　印度男出院返家猝死

顧客猝逝照樣營業！超市用購物車圍遺體　家屬見最後一面都難

2台男在柬埔寨販毒被逮！恐面臨「終身監禁」　查獲2.6kg毒品

資金見底！韓知名賣場今起全面停業　恐波及Olive Young、大創門市

曼谷酒吧惡火「大量焦屍扭曲變形」！救援隊曝原因：生前痛苦掙扎

聽到骨裂繼續踹！男大生被脫光「火燒陰毛」慘死　施暴嫌出庭哭了

榜一大哥散盡家產！換22歲美女直播主冷回1句　當街狠捅55刀殺了她

快訊／胡塞武裝劫持一架國際紅十字會飛機　葉門政府證實

林舒語帶娃搭泰航「被排逃生口」　提早劃位全家遭拆開坐：問號

敖犬開箱4千萬婚房！5層樓透天「千萬裝潢內部曝」　DJ台、專屬酒吧全都有

慧洋建造中船舶還有8艘　去年董事會通過建造的兩艘並未下單

快訊／台中已婚所長出軌！小女警提分手被糾纏...警局火速拔官

派翠克戲裡「移植失敗」被宣告治療極限　曾少宗演太沈重全場嚇傻

黃奇斌新歌MV太狂！　柯震東合體女神跨刀助陣

破窗開門樣樣來！日本黑熊7天4度闖民宅　屋主頂門2分鐘保命

台積電寫下最強Q2　一表看15檔高「含積量」ETF績效表現

中籤率僅4.2%！彰化首座青宅開箱門檻369萬　42戶近千人瘋搶

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

國際熱門新聞

7歲女童遭性侵裸身亡　頭臉都在流血

美12枚飛彈轟波灣最大島　伊朗報復襲擊5國

不只踢球年賺19億　哈蘭德超狂投資曝光

曼谷啤酒餐廳深夜惡火吞噬30死　多名死者受困廁所

美軍展開數周以來最大空襲！　壓制伊朗攻擊荷莫茲海峽商船能力

伊朗轟約旦美軍基地　射大規模飛彈無人機

伊朗轟美軍基地6死！　士兵控高層棄傷兵落跑

女醫被砍34刀亡　嫌犯疑先殺人後性侵

台灣也有賣　美好市多蛋白粉爆含重金屬

伊朗「暗殺名單」曝　川普、盧比歐全上榜

男誤送「死亡香水」　親手害死摯愛

俄天兵片瘋傳　機槍失控「變風火輪」掃射同袍

Costco留才有多狂？40年員工擁3千萬身家

雨天過馬路「滑倒竟奪命」　40歲前空姐驟逝

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

郭台銘爆密會女球友！正宮曾馨瑩首吐心聲

蔡阿嘎舊片怒被挖！SOU・SOU店內「你自己出就好啦」

月給孫4千元！72歲嬤一停匯款　女兒1舉動讓她心寒

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

全台有雨！　午後「下最大」

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」

謝京穎遇雷包月嫂快崩潰！

愛愛前「被男友逼喝水」　妹子越想越怪！網戰翻

女月匯5萬給媽存！32年後討360萬敗訴

昔爆假奶爭議！紀卜心證實十盛收攤　持股5%投資全賠　親發長文致歉

藍正龍開解《辦桌》分工爭議！巧妙喊話隋棠、千千

姓名有「王」或「玉」字邊　王品牛排請吃龍蝦

更多

最夯影音

更多
「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威
寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面