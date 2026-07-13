顧客猝逝照樣營業！超市用購物車圍遺體　家屬見最後一面都難





▲美國加州洛杉磯格拉納達山一間Vons超市爆發爭議，一名顧客猝逝後，賣場仍持續營業，引發外界批評。（圖／翻攝自CBS Los Angeles）

圖文／CTWANT

美國加州洛杉磯一間超市近日爆發人道處置爭議。一名顧客在賣場烘焙區突然心臟驟停，儘管員工立即進行心肺復甦術，消防人員也趕抵現場搶救，最終仍宣告不治。然而，顧客身亡後，超市並未暫停營業，遺體在店內停留約4個小時，期間其他消費者仍持續購物。現場主管更指控，總公司人員透過監視器掌握狀況後，竟要求員工以購物車及陽傘圍住遺體，引發員工與工會痛批，公司將營運及獲利置於人命與尊嚴之前。

▲Vons超市員工指控，公司要求以購物車及陽傘圍住死者遺體，其他顧客則照常在賣場購物。（圖／翻攝自CBS Los Angeles）

綜合《CBS Los Angeles》及《WKRC》報導，事件發生於7月5日晚間，地點位於加州洛杉磯格拉納達山（Granada Hills）一間Vons超市。當時一名顧客在店內烘焙區突然出現醫療緊急狀況，在公司任職長達27年的值班主管帕茲恩霍納史密斯（Paszion Horner-Smith）與另一名員工發現後，立即上前施以心肺復甦術。

洛杉磯消防局表示，救援人員於當晚7時過後接獲心臟驟停通報，隨即趕往現場處理，但該名顧客最終仍不幸身亡。霍納史密斯表示，自己在公司工作27年，從未碰過類似情況，然而真正令她無法接受的，是公司在顧客死亡後的處理方式。她指稱，總公司管理人員透過店內監視器查看現場，隨後致電要求她利用購物車將遺體周圍封住，並加上陽傘遮擋，而賣場則繼續維持營業。

她回憶，當時總公司人員一邊從監視器掌握店內情況，一邊指示她如何設置遮蔽物，卻沒有要求店家暫時關閉、疏散顧客，或為死者家屬安排更具隱私與尊嚴的空間。由於殯葬業者遲遲未抵達，死者家屬只能留在超市內等待，前後長達約4個小時。期間，遺體被購物車及陽傘遮住，家屬不僅無法靠近，也難以看見或觸碰剛離世的親人，周遭卻仍有顧客推著購物車穿梭採買。

霍納史密斯形容，死者家屬只能坐在現場，看著賣場繼續運作，其他民眾則在親人遺體附近照常購物，整個畫面令她感到極度不忍。她痛批，公司處理態度毫無同理心，也讓她無法理解，為何管理階層會在這種情況下選擇繼續營業。

霍納史密斯表示，事件發生後，她的身心受到強烈衝擊，目前已請假一週休養。她也公開向Vons喊話，要求公司正視問題，針對顧客或員工在店內死亡的情況制定明確規範，不能再讓第一線人員在毫無指引下處理如此重大的事件。她強調，Vons必須做得更好，當有人在店內過世時，公司應優先考量逝者尊嚴、家屬感受及員工心理狀況，而不是只想著讓賣場繼續運作，「這種事情根本不該發生」。

代表超市員工的美國食品與商業工人工會（UFCW）770分會主席凱西芬恩（Kathy Finn）得知事件後，已聯繫Vons母公司艾伯森公司（Albertsons）的勞資關係部門，追問公司是否訂有顧客在店內死亡時的標準處理程序。芬恩表示，公司相關部門原先稱會進一步回覆，但截至她接受訪問時，工會仍未收到正式說明。工會也要求公司全面檢討現行緊急應變政策，建立清楚且符合人道原則的處理流程。

她認為，這起事件不只是一次單純的現場處置失當，而是反映企業對第一線員工需求與感受長期缺乏重視。她直言，公司在面對如此嚴重的突發事件時，展現出的態度顯得冷漠，也讓員工被迫承擔沉重的心理壓力。截至目前，Vons母公司艾伯森公司尚未對媒體詢問作出正式回應，也未說明當晚要求賣場繼續營業及以購物車圍住遺體，是否符合公司內部政策。

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