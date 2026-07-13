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賴瑞隆遭諷彌陀永安分不清！柯志恩深入海線　同框這人拔樁味濃

▲▼賴瑞隆遭諷「彌陀永安分不清」，柯志恩深入海線！合體他拔樁味濃。（圖／翻攝臉書粉專）

▲賴瑞隆才遭諷「彌陀永安分不清」，柯志恩深入海線！合體他拔樁味濃。（圖／翻攝政客爽、柯志恩臉書粉專）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩近日深入海線，前往彌陀區參加「品馨牛排 彌陀總店」重新開幕活動，由於民進黨對手賴瑞隆先前才因介紹石斑魚產業時，將「彌陀」誤植為「永安」遭酸對地方不熟，柯志恩此時現身彌陀，並與曾合體賴瑞隆的業者熱絡互動，「拔樁」較勁意味濃厚。

▲▼賴瑞隆遭諷「彌陀永安分不清」，柯志恩深入海線！合體他拔樁味濃。（圖／翻攝臉書粉專）

▲▼賴瑞隆上節目卻被質疑「彌陀永安分不清」。（圖／翻攝政客爽臉書粉專）

▲▼賴瑞隆遭諷「彌陀永安分不清」，柯志恩深入海線！合體他拔樁味濃。（圖／翻攝臉書粉專）

賴瑞隆先前上節目介紹高雄石斑魚產業，遭到政治粉專「政客爽」質疑搞錯所在地，將彌陀區說成永安區，諷刺他對高雄行政區劃不夠熟悉。對比賴瑞隆的「口誤」爭議，柯志恩則選擇直接深入彌陀，用實際行動力挺在地青年。

▲▼賴瑞隆遭諷「彌陀永安分不清」，柯志恩深入海線！合體他拔樁味濃。（圖／翻攝臉書粉專）

▲▼柯志恩前往彌陀力挺青年創業，與品馨牛排執行長吳懿恆交流。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

▲▼賴瑞隆遭諷「彌陀永安分不清」，柯志恩深入海線！合體他拔樁味濃。（圖／翻攝臉書粉專）

柯志恩這次造訪的「品馨牛排」執行長吳懿恆是返鄉創業青年，她說這次與年輕創業者聊聊後，深刻感受到海線青年返鄉打拚的熱情與勇氣，更提到吳一直有個夢想，就是希望透過美食讓更多人走進彌陀、認識彌陀。

不過，這場活動也引發關注，因吳懿恆就曾與賴瑞隆同框上過節目，柯志恩這次直搗海線，展現對地方產業的熟悉度，被外界解讀為「拔樁」較勁意味濃厚。

▲▼賴瑞隆遭諷「彌陀永安分不清」，柯志恩深入海線！合體他拔樁味濃。（圖／翻攝臉書粉專）

▲業者在柯志恩粉專留言致謝，雙方互動熱絡。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

活動後，吳懿恆親自到柯志恩粉專留言：「謝謝委員的鼓勵，努力讓更多人看見彌陀，愛上彌陀。」柯志恩也隨即回覆：「祝福你生意興隆！用在地漁產與創意料理，讓更多人認識彌陀、愛上彌陀！加油！」

有網友對此開酸賴瑞隆表示，「上次有賴說是永安」，「是彌陀，不是永安哦！」。其他人則讚柯志恩「勤走下鄉這樣就對了，翻轉高雄，大家一起加油」、「讓北漂的年輕人回到家鄉工作。柯志恩加油喔！」。

針對「口誤爭議」，賴瑞隆競選辦公室當時回應，經比對原始影片與網路流傳版本，相關片段遭到惡意剪輯、斷章取義，將原本提及的「永安、彌陀」剪接成僅剩「永安」，刻意誤導外界，營造賴瑞隆不了解高雄行政區的印象。

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