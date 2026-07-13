賣剩也不浪費！福岡地鐵「惜食麵包」販賣機　年減3.9噸食物浪費

▲日本福岡市推出全新惜食措施，在市營地下鐵七隈線天神南站及橋本站設置置物櫃型自動販賣機，販售當天未售出的麵包。（圖／翻攝自福岡市政府官網）

圖文／CTWANT

為減少仍在賞味期限內卻因無法上架販售而遭丟棄的食品浪費，日本福岡市推出全新惜食措施，在市營地下鐵七隈線天神南站及橋本站設置置物櫃型自動販賣機，販售當天未售出的麵包，盼兼顧環保與便利性。市府預估，透過設置在2座車站的販賣機，每年可減少約3.9公噸食品浪費。

日本《讀賣新聞》報導，這項計畫由福岡市推動，作為食品浪費減量政策的一環，並委由總部位於橫濱市、專營投幣式置物櫃的Alpha Locker System負責設置與營運。天神南站已於2月20日啟用，橋本站則於隔天正式投入服務，也是該公司首度將此模式拓展至九州地區。

其中，天神南站販售的商品由知名烘焙品牌「BOUL'ANGE天神地下街店」提供，依每日庫存供應吐司、可頌等麵包。店家會將因外觀、數量等因素無法繼續在店內販售、但仍在賞味期限內的商品放入自販機銷售。販賣機共設有15個置物空間，啟用首日每格約放置3個麵包供民眾選購。

據了解，每格商品售價約600至800日圓（約新台幣120元至160元），販售期間還可依預設時間自動降價，若超過販售期限，系統將停止販售，以確保食品品質。至於付款方式，則全面採用信用卡及電子支付等無現金交易。

福岡市垃圾減量推廣課表示，這項措施不僅可協助店家增加收入、降低廢棄成本，也能吸引更多民眾到店消費，形成雙贏局面。市府也希望透過便利的販售方式，讓更多人關注食品浪費問題，進一步培養珍惜食物、減少浪費的消費習慣，為永續發展盡一份心力。

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