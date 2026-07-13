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郭泓志率教練團魔鬼特訓「浪凡投手營」　導入WBC訓練概念培育小將

第三屆浪凡盃花東偏鄉投手關懷營（圖／浪凡慈善基金會提供）

▲第三屆浪凡盃花東偏鄉投手關懷營集結花東各校及臺東體中主力投手，歷經四天、每天10小時的密集訓練，在郭泓志教練團帶領下，透過系統化課程與運動科學訓練，為偏鄉棒球人才扎下更厚實的基礎。（圖／浪凡慈善基金會提供，以下同）

生活中心／綜合報導

豔陽高照的台東紅土球場上，一群來自花東偏鄉的青少年投手，展開為期四天的密集訓練，每天超過10小時的課程，從投球技術、體能訓練到運動防護，扎實累積實戰能力，一步步為未來棒球之路奠定基礎。由浪凡慈善基金會主辦的《第三屆浪凡盃花東偏鄉投手關懷營》正式落幕，今年以「TEAM TAIWAN 從浪凡出發」為核心理念，聚焦具發展潛力的種子投手進行深度培訓，並導入WBC國家隊訓練概念，由前大聯盟巨投郭泓志率領教練團親自指導，為偏鄉棒球人才建立更完整的培育機制。

今年營隊延續專業培育方向，郭哥教練團花了近半年的時間規劃，課程除投球技巧外，也涵蓋下肢力量、核心訓練、投球動力鏈及運動防護恢復等內容，並首度加入打擊課程，透過投、打觀念相互結合，協助學員建立更完善的棒球觀念與訓練方法，同時懂得保護自己。郭泓志表示，「偏鄉孩子擁有很好的運動天賦，只要找到正確方向，願意吃苦、持續努力，就有機會站上更大的舞台。」

第三屆浪凡盃花東偏鄉投手關懷營（圖／浪凡慈善基金會提供）

▲郭泓志率領專業教練團投入近半年規劃課程，強調投手不只是追求球速，更要建立正確訓練觀念、保護身體，培養面對未來挑戰的職業態度。

郭泓志也以嚴厲卻充滿關愛的「態度說」勉勵學員，四天三夜的「投手關懷營」不是暑期夏令營，而是學習如何成為真正的投手，把每一天的訓練都當成未來的重要養分。營隊結束後，孩子們不只是球技進步，更令基金會欣慰的是心態上的轉變，有學員在課程心得中寫下：「最大的收穫不是訓練，而是觀念與態度」；也有人知道如何更有效率地精進自己，對未來發展有了更明確的方向，甚至還有人立下目標，希望未來像郭泓志一樣，有能力後也能回到偏鄉，幫助更多喜愛棒球的小朋友，把投手魂的經驗與公益精神傳承下去。

第三屆浪凡盃花東偏鄉投手關懷營（圖／浪凡慈善基金會提供）

▲浪凡基金會「極星守護計畫」首波扶植學員郭靖源，今年順利踏上職棒舞台。本屆特別回到投手營與學弟交流分享，希望將一路走來的經驗與信念傳承給下一代，讓陪伴形成最好的循環。

除了專業訓練，今年活動也獲得汽車大廠NISSAN跨界贊助專業手套，同時首度迎來南加州小將跨海加入移訓，增加國際互動機會。基金會更正式啟動「極星守護計畫」，將培育機制延伸至U18高中球員，建立完整的人才銜接制度，其中，首波扶植學員郭靖源，今年已順利踏上職棒舞台，這次特地回到營隊與學弟交流，用自身經歷證明夢想的力量。多位曾征戰世界舞台的現役WBC職棒國手也特別錄製影片，分享高壓心理素質與保養經驗，讓學員直呼彷彿提前上了一堂國家隊的課。

第三屆浪凡盃花東偏鄉投手關懷營（圖／浪凡慈善基金會提供）

▲郭泓志代表教練團頒贈感謝狀予浪凡慈善基金會，雙方合作邁入第三年。今年課程全面升級，從投球機制、運動科學、防護恢復到心理素質，持續打造更完整的偏鄉棒球人才培育模式。

浪凡慈善基金會董事長馬詠睿在現場期勉所有學員，每一位能站在第三屆浪凡盃的學員，都是從各校遴選出的潛力種子，參與營隊不只是技術交流，更是一次難得的學習機會。他感謝郭泓志與教練團毫無保留分享多年累積的寶貴實戰經驗，期許孩子們珍惜每一天的課程，養成整理筆記、反思與練習的習慣，讓自己一天比一天進步，有辛苦，才會有收穫，未來站上更大的舞台後，也不要忘記回過頭來，將這份力量傳承給下一代，照亮更多學弟妹。

邁入第三屆的浪凡盃，已逐步建立一套結合專業訓練、公益陪伴、企業資源與人才銜接的培育模式，從U15投手養成到U18「極星守護計畫」，再到職棒舞台，浪凡慈善基金會持續串聯社會資源，深耕偏鄉棒球發展，陪伴孩子穩健成長朝夢想邁進，讓每一位努力不懈的年輕球員，都值得擁有被看見、被支持的機會，也為台灣棒球培育下一代人才。

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