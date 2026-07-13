「護安隊長」參戰新竹西區！民政處長施淑婷請辭參選　呂孟侃退出

▲新竹民政處長施淑婷請辭，宣布參加新竹市西區議員選舉。（圖／翻攝自施淑婷﻿臉書）



地方中心／新竹報導

新竹市政府民政處長施淑婷今(13日)宣布請辭，並投入西區市議員選戰，同時間同選區的藍營新秀呂孟侃也宣布退選，表示將擔任這場選戰的總指揮，全力支持自己的小姨子。

施淑婷曾在2022年參選新竹市議員敗選，從新竹市長高虹安入主市府後，被找來擔任民政處長至今，自高虹安陷入助理費案以來，施淑婷也一直大力支持，被譽為「護安隊長」。

▲施淑婷因大力捍衛市長高虹安清白，被封為「護安隊長」。（圖／翻攝自施淑婷﻿臉書）



新竹市西區提名部分，國民黨確定提名前市議員陳治雄的女兒陳思妤參選，對此原本打算參選的藍營新秀呂孟侃今天發文怒批提名作業過程不當，辜負了基層鄉親的信任和極度的遺憾與不平，面對機制不公，他決定展現最大氣度，主動退出市議員選舉，將轉化遺憾為動力，正式將這份服務西區的火炬傳遞給小姨子施淑婷。

▲藍營新秀呂孟侃﻿宣布退選，支持自己的小姨子施淑婷參戰。（圖／翻攝自呂孟侃﻿臉書）



呂孟侃承諾，他將從台前轉為幕後，全力擔任這場選戰的總指揮，「我們將以『呂孟侃的豐富經驗』加上『施淑婷的改革衝勁』組成最強的服務陣容，感謝鄉親一路以來的疼惜。」

同時間施淑婷在臉書發文，「我的起跑，不只是承接呂孟侃未竟的理想，更是承接所有不願向腐敗政治低頭的信念」，表示她要替西區贏回乾淨、公義、透明，沒有派系壟斷的新政治，為了展現破釜沉舟的決心，已正式向市長提出辭呈，「如果你也厭倦了腐敗政治、厭倦了派系分贓、厭倦了檯面下交換利益這種藍皮綠骨的政客嘴臉，那就請和我站在一起。」並強調這不僅是自己的選舉，而是西區改革與腐敗勢力的正面對決。