竹市政發布最新人事調整　曹永明接掌民政處長

▲新任民政處長曹永明。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(13)日宣布人事異動，民政處長施淑婷因個人生涯規劃請辭獲准，民政處長一職將由現任新竹市工商發展投資策進會（以下簡稱工策會）副主任委員兼總幹事曹永明接任。工策會總幹事遺缺，則由現任工策會委員、新竹市義警大隊大隊長周鑫宏接掌，並自14日起生效。市府表示，本項人事布局兼顧「基層扎根」與「經貿發展」，期盼透過跨領域人才之適才適所，為新竹市民服務與經濟繁榮注入新動能。

新任民政處長曹永明畢業於玄奘大學企業管理學系，基層服務經驗極為紮實，除曾任國民大會代表秘書外，也擔任立法院國會助理長達14年，長期專責地方服務，熟稔中央與地方政府間的法規協調與溝通管道。自2022年12月擔任總幹事以來，成功扮演市府與產業界的溝通橋樑。任內不僅協助新竹市政府招商引資，帶動企業設廠投資額大幅成長，更策劃多項創新創業論壇、竹塹特產市集，並連續4年舉辦深獲好評的「新竹烘焙祭」，更率領新竹在地業者進軍日本東京食品展與台北國際食品展，將新竹品牌推向國際。

市府強調，曹處長投入地方事務已逾33年，對於新竹市的基層民意、宗教宮廟、社團與地方生態瞭如指掌。民政業務攸關市民福祉與基層溝通，期盼未來借重其豐富的國會與地方協調經驗，加上近年在工策會累積的亮眼行政與跨界治理能力，持續深化基層服務，成為市民與市府間最強固的橋樑。

新任工策會總幹事周鑫宏，擁有國立彰化師範大學國際企業管理研究所碩士學位。在業界經商近30年，長期投入企業經營與產業發展，累積極為豐富的管理、投資及市場拓展經驗，不僅精準掌握企業端真實需求與市場脈動，更具備卓越的企業治理、產業整合與策略規劃能力。周總幹事除了經商有成，亦熱心公共事務，對於城市發展政策有深刻洞察。自民國112年起，他同時出任新竹市工策會委員及新竹市政府警察局義警大隊大隊長，長期扮演民間與政府單位的核心橋樑，跨領域協調與資源鏈結能力深獲各界肯定。

市府指出，周鑫宏擁有「國際企管碩士」的專業學養，以及「30年企業實戰」與「公共事務協調」的雙重優勢。未來接任工策會總幹事，將能精準對接企業需求，秉持專業、誠信與效率，積極協助企業排除投資障礙、促進產官學資源鏈結，攜手打造新竹市優質的投資環境，為傳統產業轉型與新創產業注入關鍵新助力。

市府表示，特別感謝即將離職的民政處長施淑婷任內的辛勞與付出。施處長任內積極活化民政業務、推進市民福利，傑出表現有目共睹；不僅帶領團隊讓「竹塹中元城隍祭」首度榮獲國際泰坦創新獎，在役政業務替代役演訓中更斬獲全國第一等亮眼佳績。此外，她於今年全力協助振興金等跨局處協調及發放作業、積極爭取提高生育津貼，並優化殯葬環境的軟硬體設施。對於其個人生涯規劃，市府除表示由衷祝福，也感謝其帶領民政處寫下的輝煌成果。

市府強調，新竹市是一座科技與傳統兼容並蓄的城市，本次人事調整均具備「接地氣、懂產業、善溝通」的卓越特質。市府團隊將持續秉持「市民第一、幸福即時」的施政理念，透過更高效能的跨局處合作，加速推動新竹市的城市躍升與經濟繁榮。