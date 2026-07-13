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獨／被喊老婆騙走200萬！車手提20萬分期賠　急求私下和解藏盤算

▲高雄市刑大結合職棒台鋼雄鷹進行反詐騙宣導 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市刑大結合職棒台鋼雄鷹進行反詐騙宣導 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名婦人遭以感情投資詐騙，對方先用甜言蜜語攻勢取得信任，再一步步引導她開設虛擬投資帳號，聲稱可以透過國外帶貨、投資獲利，最後婦人陸續投入200多萬元，才發現帳面上雖然有美金入帳，卻根本領不出來，驚覺遭騙，雖然警方抓到車手，但沒想到車手竟然私下提出和解條件，讓被害人家屬驚呆了！

「我媽被騙200多萬，他只拿20萬就想和解？」被害人家屬氣憤表示，這起案件從一開始就是典型的「假感情、真詐財」，詐騙集團先假裝談戀愛，每天噓寒問暖，甚至以老公、老婆相稱，讓母親一步步卸下心防，等到信任建立後，對方才開始拋出投資話術，要求她開設虛擬帳號，聲稱從國外帶貨回來需要不斷存錢，還用類似虛擬貨幣投資網站包裝，讓帳面看起來有美金入帳，但實際上卻完全無法提領。

被害人家屬指出，母親前後遭騙200多萬元，相關對話紀錄、投資網站資料與匯款證據都還留著，案件也已向警方報案，後續警方通知家屬，表示已查獲涉案車手，沒想到對方竟然向警方表達有和解意願，請警方幫忙找尋被害人，經被害人同意後取得聯絡，但真正談和解時，卻讓被害人家屬越想越不對勁。

被害人家屬向《ETtoday新聞雲》投訴求助，今天（13日）雙方談和解時，對方並沒有帶足現金，只提出先付20萬元，後續再慢慢分期，這讓家屬非常擔心這樣是否妥適？是否可以在派出所內和解，由警察來見證？

▲高雄市刑大結合職棒台鋼雄鷹進行反詐騙宣導 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市刑大結合職棒台鋼雄鷹進行反詐騙宣導 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，《ETtoday新聞雲》詢問高雄市刑警大隊長鄢志豪，他表示實務上有發生過二次詐騙的情形，提醒民眾要提高警覺，其實在法律實務上，刑事詐欺案件由警方移送檢方偵辦，後續民事損害賠償，可以透過刑事附帶民事方式辦理，還可以節省民事裁判費，同時警方不會介入雙方和解條件，也不適合替任何一方背書，若被害人要與車手或其他涉案人在法庭審理前談和解，最好委任律師協助審閱和解書，確認付款金額、期程、違約條款，以及是否影響後續刑事告訴與民事求償。

鄢志豪也提醒，詐騙案件最可怕的地方在於，被害人面對的往往不是單一車手，而是一整個詐騙集團，車手願意和解，常見目的包括爭取被害人原諒、降低刑責、處理警示或凍結帳戶等，若被害人在尚未收到足額賠償前，輕易簽署和解書，恐怕會讓對方先取得有利資料，後續求償反而更加困難。

鄢志豪指出，詐騙集團車手就是看準被害人急著追回被騙款項，也未必清楚完整法律程序，因此才會在落網後主動提出和解，但這種情況往往可能造成被害人第二次傷害，因為一旦詐團車手拿到和解書，等到案件審理判決結束後，後續分期款項恐怕就可能賴帳，甚至直接消失不見。

因此，鄢志豪建議，被害人若真的要談和解，最好是在案件進入偵查或審理程序後，由檢察官或法官確認雙方意願，再進行正式和解程序，避免私下簽署內容不完整、沒有履約保障的和解書，反而讓詐團車手取得有利條件。

鄢志豪呼籲，感情投資詐騙常以「交往」、「結婚」、「一起賺錢」等話術包裝，先透過長時間聊天建立信任，再引導被害人到不明投資平台儲值匯款。民眾若遇到網友要求投資、開設虛擬帳戶、代購帶貨或操作虛擬貨幣，只要出現「帳面獲利卻無法出金」，就應提高警覺，立即撥打165反詐騙專線或向警方報案。

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