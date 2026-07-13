7-11致癌油鮮食！沒報會員「1招快速查發票」　退費只到8月底

▲7-ELEVEN販售飯糰、便當等鮮食受波及，目前已將疑慮批號下架，架上販售品項均合規。（圖／業者提供）



記者劉維榛／綜合報導

中聯油脂原料遭驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，7-ELEVEN已有80項鮮食受影響並下架，而退款即將啟動，若當初購買沒有輸入會員，根本不知自己是否曾買到問題商品。對此，一名女網友以「發票載具」App為例，只要簡單3步驟，就能快速篩檢是否曾購買疑慮商品，再依日期或品項查詢發票。

買過中鏢商品不自知？教你3步驟查詢



[廣告]請繼續往下閱讀...

一名女網友在Dcard分享查詢方法，若購買食品卻沒有報會員的民眾，可以透過「發票載具」App來查詢，只要進入首頁後點選「樹和對話框」圖示（步驟1），再進入篩檢頁面查看中鏢食品，記下日期或商品名稱後（步驟2），即可回到發票明細搜尋（步驟3），就能快速確認自己是否買過疑慮商品，省下翻找發票的時間。

4/13至4/23出包產品！最晚8月底前一定要到超商主動退費

關於退款部分，聯華食品在網站指出，為保障消費者權益，凡是在今年4月13日至4月23日期間，在7-ELEVEN購買疑慮批號鮮食商品的消費者，均可依照購買方式辦理退費。

若結帳有報uniopen會員，將由統一超商盤點uniopen會員消費紀錄，主動將購買疑慮批號商品退費至OPENPOINT APP零錢包。預計7月14日6時開始退至OPENPOINT APP零錢包，未開通OPENPOINT APP零錢包者，請在8月31日前完成開通，並在開通後7個工作日內退費。

若是結帳無報uniopen會員，聯華食品表示，則請提供紙本發票、雲端發票、疑慮批號商品之消費證明，在7月15日至8月31日23:59期間，前往7-ELEVEN全門市進行退費。

▼打開「發票載具」App，3步驟就能查出是否曾買到致癌油鮮食。（圖／記者劉維榛攝）

