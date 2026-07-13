快訊／二審檢察官輪調名單曝！9地檢發言人上榜　黑馬是他

▲二審檢察官輪調名單曝光，共26人獲圈選，其中9名地檢署襄閱主任檢察官（發言人）入列，圖為北檢襄閱主任檢察官高一書。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部今（13日）舉行檢察官人事審議委員會，公布26名一審資深檢察官及主任檢察官輪調二審的「三專生」名單。此次共有39人進入圈選，由法務部長鄭銘謙圈選26人，期別橫跨司法官36期至47期，其中8人為現任襄閱主任檢察官，約占三分之一。北檢共有6人獲選，居各機關之冠；未曾擔任主任檢察官的李進榮也成功入列，成為此次人事案黑馬。

26名獲圈選人員分別為：

36期

彰化分署分署長 郭景銘

37期

台北地檢署檢察官、借調司法官學院辦理主任秘書事務 蔡名堯

台北地檢署檢察官 李進榮

39期

新北地檢署檢察官、借調法務部國際及兩岸法律司辦事 廖先志

40期

士林地檢署襄閱主任檢察官 張志明

新北地檢署檢察官 黃彥輝

花蓮分署分署長 蔡英俊

41期

台中地檢署主任檢察官 陳信郎

台北地檢署檢察官 徐則賢

42期

台中地檢署襄閱主任檢察官 李毓珮

高雄地檢署主任檢察官 李怡增

高雄地檢署主任檢察官 莊玲如

43期

彰化地檢署襄閱主任檢察官 王銘仁

台南地檢署主任檢察官 林朝文

高雄地檢署襄閱主任檢察官 林志祐

橋頭地檢署襄閱主任檢察官 顏郁山

台南地檢署檢察官調台南高分檢署辦事 周盟翔

44期

台北地檢署主任檢察官 梁光宗

台北地檢署主任檢察官 黃育仁

台中地檢署主任檢察官 鄭葆琳

台南地檢署襄閱主任檢察官 李駿逸

45期

新北地檢署主任檢察官 陳旭華

新北地檢署襄閱主任檢察官 李超偉

桃園地檢署襄閱主任檢察官 黃榮德

46期

台中地檢署主任檢察官 吳錦龍

47期

台北地檢署襄閱主任檢察官 高一書

獲圈選的9名地檢署襄閱主任檢察官（發言人），分別為台北地檢署高一書、新北地檢署李超偉、士林地檢署張志明、桃園地檢署黃榮德、台中地檢署李毓珮、彰化地檢署王銘仁、台南地檢署李駿逸、高雄地檢署林志祐及橋頭地檢署顏郁山。

此外，本次名單另一亮點，則是北檢檢察官李進榮。李進榮迄今未曾擔任主任檢察官，此次即獲列入適任二審檢察官輪調名單，若後續經人事程序核定，將成為首位未歷練主任檢察官職務，即調任二審檢察署體系的檢察官，打破過往多由主任檢察官或襄閱主任檢察官歷練後再調任二審的慣例，也成為此次輪調名單最受矚目的焦點之一。