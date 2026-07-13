鳳山女駕駛違規左轉　害2直行機車連環撞！騎士噴飛滑行

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區今（13）日上午發生一起因違規轉彎引發的交通事故。一名黃姓女子駕駛轎車行經鳳頂路與過埤路口時，疑因未依標誌指示左轉，不慎與對向兩輛直行機車發生碰撞，導致其中一名女騎士手腳擦挫傷送醫。警方到場後確認三方均無酒駕，詳細肇責仍待進一步釐清。

▲黃姓女子開車行經鳳頂路與過埤路口時，疑因未依標誌指示左轉，與對向兩輛直行機車發生碰撞，2騎士噴飛滑行。（圖／記者吳世龍翻攝）

鳳山分局交通分隊於上午7時56分許接獲報案，位於鳳山區鳳頂路與過埤路口發生汽車與機車的擦撞事故。警方獲報後不敢大意，立即趕赴現場協助傷者並實施交通疏導。

警方初步調查，43歲的黃姓女子駕駛自小客車沿過埤路快車道由西往東行駛，行經事故路口準備左轉。根據曝光的監視器畫面顯示，當時黃女並未依照現場號誌指示就直接轉彎，導致對向西行直行的兩輛普通重型機車完全猝不及防。第一輛由21歲陳女騎乘的機車，在根本來不及反應的情況下撞上轎車；緊跟在後方的23歲林姓男騎士，也因煞車不及追撞陳女的機車。劇烈衝擊導致兩名騎士雙雙噴飛，向前滑行數公尺，場面相當驚險。

這起事故造成陳女手腳多處擦挫傷，隨即被送往802醫院治療，幸好意識清楚、無生命危險；後方追撞的林男則未送醫，汽車駕駛黃女則未受傷。

警方在現場對3名駕駛人實施酒精測試，酒測值皆為0，排除了酒駕肇事。警方初步研判，主要事故原因為自小客車「未依標誌指示左轉」，不過詳細的肇事原因與責任歸屬，已交由交通警察大隊進行進一步的分析與鑑定。