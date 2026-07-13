2026員林市長選舉　綠「黑手里長」vs.藍「政二代型男」

▲民進黨徵召大明里長張政岳迎戰議員涂俊任參選員林市長。（圖／張政岳提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市人口逾12萬人，作為南彰化最大票倉，向來是各政黨布局2026地方選舉的兵家必爭之地。國民黨提名縣議員涂俊任出征，民進黨則於今（13）日正式徵召連任兩屆的大明里里長張政岳參戰，形成「政二代」縣議員與「基層黑手」里長的對決態勢。張政岳信心滿滿表示，任內成功打響「蜀葵花季」品牌，吸引全國遊客，他有實力與信心贏得這場選戰。

▲藍營議員涂俊任民調勝出將參選員林市長。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張政岳出身汽車修護業，擔任大明里長已成功二連霸，長期深耕基層社團，同時也是立委陳素月的死忠支持者。其胞姊任職彰基公關，地方人脈深厚。雖獲徵召時間較對手晚，但綠營評估，張政岳具備穩住陳素月在員林票倉的實力，且在市長選戰中具有爆發潛力。

回顧張政岳從政歷程，第一屆以民進黨籍高票當選里長，第二屆改以無黨籍同額競選順利連任。自陳素月當選立委後，他便積極布局全市，歷任太平會會長、同濟會教育講師、B區議事主任，並擔任慈善會理事長及家長會長，長年跟隨陳素月腳步走遍員林，對學童教育與社區弱勢關懷尤為投入。由於張政岳與對手涂俊任皆出身員林南區，預料將在此區掀起激烈角力戰。

▲民進黨徵召大明里長張政岳是陳素月死忠支持者。（圖／張政岳提供）

張政岳強調，未來將與民進黨縣長候選人陳素月緊密攜手，組成「縣市一條心」團隊，共同向中央爭取更多建設資源，讓縣府與公所無縫合作，將經費精準投入市民最迫切的需求，加速員林整體建設與升級。

民進黨彰化縣黨部表示，徵召張政岳不僅是推出一位市長候選人，更是選擇一位了解基層需求、具備解決問題能力、且願意腳踏實地做事的人選。黨部期許他以「黑手精神、專業治理」帶領員林翻新再造，讓城市重新啟動，邁向更幸福、更具競爭力的新員林。