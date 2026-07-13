竹市建華高中改制正式核定　函報中央備查

▲建華高中預計於116學年度正式招生。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應116、117學年度高中入學高峰，新竹市政府持續推動高中增班設校政策，積極擴充高中就學量能。新竹市長高虹安正式宣布，市府已於115年7月1日已正式核定建華國中於116學年度改制為「建華高級中學（附設國中部）」，並同步函報教育部國民及學前教育署備查，象徵竹市「教育三箭」政策再向前邁進一大步，建華高中預計於116學年度正式招生。

高虹安表示，面對全台少子化趨勢，新竹市因科學園區產業發展帶動人口持續移入，學齡人口與教育需求呈現相對穩定成長。市府已從校舍新建與整建、增班設校及校園空間活化等面向同步推動，並依人口發展趨勢與實際需求，持續滾動檢討學區及教育資源配置，穩健提升整體教育量能。

高虹安指出，市府自112年起即提前啟動高中量能整體盤點，並於今年2月13日正式宣布「教育三箭」，包括「建華國中改制完全中學並設置華德福實驗班」、「建功高中擴校增班」及「數位實驗高中招生名額增加」，透過短、中、長期並進策略，系統性建構竹市未來高中教育發展藍圖。

高虹安表示，高中量能提升並非短期應急措施，而是兼顧量能、品質與特色發展的整體教育戰略。短期透過增班迅速擴充招生量能，中期透過建華改制及數位實驗高中增加多元選擇，長期則透過建功高中擴校及校園整體規劃，持續完善高中教育資源配置。

高虹安說明，高中量能方面，自113至116學年度，竹市累計增加32班、超過1,010個招生名額，持續提升整體高中教育量能，提供學生更多元且充足的就學選擇。市府秉持「專業盤點、資源效益、法規依據」三大原則，穩健推動高中量能擴充政策，打造教學銜接順暢、發展可延續的教育體系。

高虹安表示，高中教育量能規劃須從竹竹苗共同就學區整體需求審慎評估。市府除關注竹市學生就學需求外，也持續掌握區域學齡人口變化與跨區就學趨勢，透過整體資源配置與跨區協調，確保高中教育供給穩定充足。

高虹安說明，建華高中改制作業自今年2月政策宣布後即全面啟動，3月成立「建華高級中等學校籌備處」，統籌改制相關規劃；3月至5月完成改制計畫書研擬；6月完成初審及實地訪視複審；6月9日提送新竹市教育審議委員會審議通過；7月1日正式完成市府核定並函報教育部國教署備查，各項進度均依規劃穩健推動。

教育處補充，建華高中改制案於完成市府核定後，依法函報教育部國教署辦理備查，屬法定行政程序之一，並非重新審核或重新核定程序。後續仍須提送8月竹苗區高級中等學校入學推動工作小組，以及10月免試入學委員會審議，納入116學年度招生簡章辦理。

教育處表示，竹市高中政策不僅著重量能擴充，更重視教育品質與特色發展。建華高中將導入AI與跨域課程，並設置華德福實驗班；數位實驗高中則持續推動創新教學，展現竹市兼顧量能、品質與多元特色的教育發展方向。

教育處說明，建華高中預計於116學年度首屆招生，規劃設置普通科4班，共152名學生；另設華德福實驗班1班，共24名學生，合計5班、176個招生名額，將成為全國少數公立高中體系內設置華德福實驗教育班的示範學校。

在校舍整備方面，市府規劃編列1億1,814萬5,085元辦理校內歷史建築第一棟修復工程，目前正進行工程發包作業，預計116年開工、117學年度完工啟用。校方已完成既有校舍空間盤點，116學年度可提供8間教室供高中部使用，確保首屆招生及教學需求無虞。

為完善建華高中改制所需教學環境，市府也已正式向教育部爭取建華改制所需校舍整建及設備補助經費約2億2,600萬元，期待中央全額支持補助，中央地方共同投入教育建設，加速完成高中教學空間與設備整備，提供學生優質學習環境，落實提升高中教育量能與教育品質的政策目標。

建華國中校長蔡之浩表示，建華國中曾為「新竹縣立第一中學」，是新竹地區第一所縣市級初中與中學，在新竹教育發展史上具有重要意義。此次改制為完全中學，不僅是學校發展的重要里程碑，更是新竹市教育發展的新篇章。

蔡之浩表示，建華高中以AI為核心，整合產學資源，建構四大領航模組：「AI領航・智造未來」對接竹科，培養AI、物聯網與半導體實作力；「跨域優里卡・人文科技」融合科技藝術與數位策展；「全球領航・專題實踐」強化雙語溝通，探究SDGs與淨零議題；「心智解碼・全人優化」結合戶外教育與SEL，培養心理韌性及人文關懷。校內並規劃AI算力實驗室、VR／AR設備、創客自造中心、AI攝影棚及數位策展藝廊，提供學生從創意發想到原型製作、展示發表的完整實作環境，成就跨域AI人才。

家長會長羅國書表示，家長會一路參與並見證建華改制的推動過程，深刻感受到市府團隊與學校行政團隊的高效率與執行力。從政策宣布、籌備成立、審查到正式核定，每個環節都展現高度效率與務實態度，也讓家長對建華高中的未來發展充滿信心。家長對市府推動進度有信心，也相信建華高中將如期納入116學年度招生，提供孩子更優質的升學選擇。

另針對近期外界關心建華高中改制進度，市府表示，相關作業均依既定法規程序及期程穩健推動中，各項進度皆符合預期。由於高中改制涉及市府核定、中央備查及區域招生審議等多項行政程序，各階段皆須依法依序辦理。

市府呼籲，民眾關心教育政策推動值得肯定，但相關資訊仍應以市府正式公告內容為準，避免因片面資訊或未完整掌握行政程序而產生誤解，甚至造成不必要的恐慌與緊張。市府將秉持公開透明原則，持續適時對外說明最新進度，讓家長、師生及社會各界掌握正確資訊，安心面對116學年度招生規劃。

市府表示，建華高中改制完成核定，不僅是建華校史上的重要里程碑，更是竹市高中教育量能提升的重要成果。未來將持續推動教育三箭政策，透過增班、設校、空間活化與特色課程發展並進，打造兼具量能、品質與前瞻性的教育環境，讓每位新竹孩子都能享有更優質、更安心的就學選擇。

市府強調，教育投資不能等，孩子的未來更不能等，市府將持續以具體行動回應市民期待。