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二伯爆抄襲！律師曝「日牌關注4年沒告」背後原因：等著收傳票

▲▼二伯自創品牌遭疑抄襲日本品牌。（圖／翻攝自HAHABABY、SOU・SOU官網）

▲二伯自創品牌遭疑抄襲日本品牌。（圖／翻攝自HAHABABY、SOU・SOU官網）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎妻子二伯經營的品牌「hahababy」，部分商品遭質疑與日本品牌「SOU・SOU」設計相似；日方表示已持續關注4年，但目前尚未採取進一步行動。律師李怡貞認為，日方公開表態前應已進行內部討論及蒐證，否則不會輕易放話，應該近日就會有行動，「二伯應該等著收傳票了。」

日方近日可能就會採取行動

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女人大律師李怡貞在臉書發文，日本企業處理爭議時通常較為嚴謹，可能先由內部法務檢視，再與外部律師進行討論；若SOU・SOU關注時間長達4年，不排除期間已蒐集相關商品及設計資料，否則沒有必要公開，「我想日方應該都是已經準備好了，否則不會輕易放話」。

李怡貞認為，沒有要告的話，品牌真的不用理會，也不用告知已經觀察四年，「我推測應該是近期就一定會提告了，二伯應該等著收傳票了。」

她指出，著作權案件要獲得勝訴並不容易，因此若日方選擇出手，應會希望掌握足夠證據及法律依據，否則根本等於變相間接在幫二伯打廣告，讓大家認為兩品牌相似但可以去買二伯的品牌，「日方若要出手就是要贏」、「遊戲總是還沒結束」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲二伯看過SOU・SOU商品。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

二伯強調：靈感來自生活與親子共創

HAHABABY創立於2021年，蔡阿嘎多次透露品牌年營業額突破9位數，而二伯10日終於打破沉默做出回應，盼望大家能了解HAHABABY每一項商品誕生背後所投入的心力。她透露，許多圖案的靈感都來自生活觀察，以及與孩子共同創作的過程，「很多圖案不是憑空設計出來的，有時候靈感是來自我陪小朋友畫畫，或是生活中看到的一些事物。」

針對外界質疑抄襲風波，二伯並未正面回應外界質疑品牌設計與日本品牌SOU・SOU相似一事，而是著重分享商品的創作理念與開發歷程。
 

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