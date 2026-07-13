致癌油流向名單再曝光！台中金麗都、勝博殿、國防部都進貨

▲台中市食品藥物安全處今（13）日公布第4、第5批超標中聯大豆沙拉油相關產品資訊。（圖／台中市食安處提供）



記者游瓊華／台中報導

中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘（BaP）」超標事件持續追查，台中市食品藥物安全處今（13）日公布第4、第5批超標中聯大豆沙拉油相關產品資訊，包括福壽、福懋使用該等油品製成產品的品項、批號及第二層流向，同步更新台中市第三層以下受影響業者名單。名單中，包括台中市知名酒店金麗都、連鎖餐廳勝博殿、金色三麥、胖老爹、路易莎，連國防部福利站也有進貨問題油品。

食安處表示，第4批超標油品為中聯大豆沙拉油批號318-1150406，福壽公司使用該批油品製成「福壽花生風味精華調合油2L」，產品批號BL130426F、有效日期2028年1月8日，檢出苯駢芘4.3 ppb。依目前掌握資料，該批大豆沙拉油出貨至福壽102.56公噸、福懋108.33公噸及泰山322.96公噸；市府今日同步公布福壽、福懋製成產品共10項、22個批號，以及第二層下游流向，其中福壽188家、福懋41家。

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▲台中市食安處統計，截至今（13）日，問題油品下架回收累計6萬5374公斤。（圖／台中市食安處提供）



食安處說明，第5批超標油品為中聯大豆沙拉油批號314-1150410，福壽公司使用該批油品製成「福壽不飽和大豆沙拉油2L」，產品批號C1160426A、有效日期2028年4月10日，檢出苯駢芘3.8 ppb。該批中聯大豆沙拉油出貨至福壽639.26公噸、福懋477.79公噸及泰山190.38公噸；市府同步公布福壽、福懋製成產品共21項、62個批號，以及第二層下游流向，其中福壽336家、福懋102家。

食安處指出，市府今日同步更新台中市第三層以下受影響業者名單，除既有追查名單外，也納入南僑提供銷售至台中市的下游業者資料，今日新增20家，累計111家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用相關油品，均已停止使用並完成下架，截至今（13）日，問題油品下架回收累計6萬5374公斤。

衛生局表示，此案已由原先3批超標油品擴大至5批中聯大豆沙拉油相關批號，追查範圍也由原料油逐步延伸至第二層、第三層及末端使用情形。市府將持續依業者通報、中央資訊及現場查核結果，辦理流向比對、下架回收及末端清查，並配合中央抽驗及台中地檢署偵辦工作，共同釐清污染原因、產品流向及相關責任，以最嚴格標準守護食品安全。