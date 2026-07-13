欠繳百筆通行費+罰單22萬　屏東女土地遭查封！急現身辦分期

▲書記官執行案件示意圖。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一名女子長期積欠交通違規罰鍰、國道通行費、牌照稅及勞健保費共22萬元，其中交通違規與通行費就占約12萬元。法務部行政執行署屏東分署查出她名下2筆春日鄉原住民保留地並依法查封，女子得知後趕緊現身，表示無力一次清償，最後獲准辦理分期繳納。

這名女子自2019年起開著車齡15年以上老舊愛車行駛於道路，屢次因超速、不依道路交通標線之指示轉彎或變換車道等行為遭開罰，該女子多次開車行駛國道等應繳費之公路未繳費，經催繳仍拒不繳費。同時，她也積欠使用牌照稅、勞保費、健保費未繳。她的交通違規與欠稅費行為，經交通部公路總局高雄區監理所屏東監理站、屏東縣政府財稅局、勞動部勞工保險局、衛生福利部中央健康保險署高屏業務組催繳無果後，陸續移送法務部行政執行署屏東分署行政執行。

承辦書記官清查發現她累積積欠的公法債務高達22萬元，其中單就交通違規罰款與未繳通行費就佔大宗，約達12萬元。執行人員執行她的存款等金錢債權，仍不足清償，另發現違規車輛車齡老舊，恐無變價價值。執行期間，分署曾多次發文通知她到場說明或繳納欠款，惟她置之不理。

書記官查到她名下持有2筆坐落於春日鄉的原住民保留地土地，隨即發文囑託枋寮地政事務所辦理查封登記，執行人員前往現場辦理現場查封、指界及張貼查封公告，並查訪鄰近住戶了解查封標的物使用情形。查封後不久，她主動聯繫書記官表示，經親友有轉達土地遭查封一事，願意出面處理欠款。她依約到場陳述因尚需扶養家人，無力一次清償全部欠款，請求准予辦理分期，經分署徵得各移送機關同意後准予辦理分期繳納。

屏東分署表示為辦理法務部行政執行署「交通專案」，以落實行政院「五打七安」道安政策，分署將持續針對惡意欠繳罰鍰的違規大戶採取強力執行手段，並呼籲民眾收到執行分署通知時，應主動到場配合調查或辦理分期繳納，切勿心存僥倖，以免名下財產遭強制執行，得不償失。