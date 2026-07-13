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白將推安樂死公投　國民黨團：明天黨團大會討論

▲國民黨立法院黨團書記長林沛祥。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立法院黨團書記長林沛祥。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對民眾黨立法院黨團預計在明立法院會上提「安樂死公投」案，國民黨立法院黨團書記長林沛祥今（13日）表示，他現在沒有辦法直接回答黨團的態度，因為要待明天黨團大會討論後，才是國民黨團的共識決。民眾黨團總召陳清龍則說，民眾黨團明早會召開記者會明確說明，而藍白過去對雙方提出的公投題目，彼此當然交換過意見。

國民黨團的「反廢死公投」、「鞭刑公投」及民眾黨團所提「移轉投票」、「交通罰鍰專用改善公投」等4案已在立法院會逕付二讀，待立法院長韓國瑜召集朝野協商。但為拚綁11月28日九合一大選，藍營將於明再推「核電重啟公投」案，白營則是「安樂死公投」案。

對於國民黨團在安樂死公投上的態度，林沛祥13日表示，國民黨團所有決定都由黨團大會共識決的方式來討論，不管安樂死、核電還是鞭刑打詐，所有委員都會在黨團大會上就各種公投議題充分發表意見，所以他現在沒有辦法直接回答黨團的態度，因為要待明天黨團大會討論後，才是國民黨團的共識決。

▲民眾黨立法院黨團陳清龍 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲民眾黨立法院黨團陳清龍 。（圖／記者劉耿豪攝）

至於跟國民黨團討論安樂死公投的進度，以及民眾黨8位對鞭刑公投的意見似乎尚未整合。陳清龍說，安樂死公投部分，民眾黨團明天早上會召開記者會明確說明。過去不管公投題目還是相關法案，藍白當然都會有些討論或協商，雙方提出的公投題目，彼此當然交換過意見。

陳清龍表示，有關鞭刑公投議題，民眾黨團了解從民調來看有非常大的民意支持，民眾黨立委間有做充分討論，當然也會有不同見解跟主張。也因為這樣，現在鞭刑公投進入一個月協商冷凍期，民眾黨會藉由此機會去多加了解、聽取社會大眾意見，當然黨團會再多加討論。

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