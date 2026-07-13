颱風天「5兩金項鍊+19萬現鈔」被摸走　雞排店闆娘懸賞20萬抓賊

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名在忠孝路經營雞排店的29歲郭姓老闆，前天（11日）上午趁著颱風天到附近超商買東西，順手將裝有19萬餘元準備付給廠商的貨款現金，以及一條重達5兩、市值高達80萬元的純金麻花項鍊的黑色腰包，塞進停放在騎樓下的機車置物箱內。未料，一名竊賊竟從車墊側縫硬生生將腰包偷走，讓老闆一口氣慘賠近百萬元！老闆娘事後崩潰在Threads發文，宣布祭出20萬元懸賞金求抓賊，警方全力追緝中。

▲監視器拍下竊賊在機車旁下手行竊 。（圖／翻攝 Threads 19970709___）

前天深夜11時許，民眾驚慌報案，指稱忠孝路一處雞排店騎樓發生竊案，損失金額高達99萬餘元。轄區派出所不敢大意，立即派員趕赴現場，並由鑑識人員針對遭竊機車展開採證。

警方調查，受害的郭姓男子為知名連鎖雞排店「開源社」的老闆。當天上午9時許正值颱風天，郭男因為要到店附近超商採買物品，隨手將一個印有「ADIDAS」字樣的黑色腰包，隨手放進停在店門口騎樓的機車置物箱內。直到深夜準備離開時，打開置物箱赫然發現腰包早已不翼而飛。

據了解，失竊的腰包內放有準備交付給供貨廠商的現金貨款19萬餘元，更驚人的是，裡面還放著一條重達5兩多、現值約80萬餘元的純金麻花大項鍊，總計損失直逼百萬元。事發後，心急如焚的雞排店闆娘立刻在 Threads 發文求救：「協尋失竊腰包，內有現金20萬、五兩黃金，板橋忠孝路開源社門口，各大銀樓、當鋪幫忙注意感謝，純麻花5兩多左右。」文中甚至大手筆懸賞20萬元，要抓這名竊賊。

警方調閱周邊監視器，發現案發當時一名身穿黑色短袖上衣、灰色短褲、腳踩灰色拖鞋，並隨身攜帶一個藍色提袋的男子涉有重嫌。這名男子行經被害人機車旁時突然停下腳步，環顧四周發現無人，直接用手從機車座墊側邊的縫隙猛力伸進置物箱內，順利抓取整只腰包，隨後若無其事地邁步往中和方向徒步逃逸。警方目前正擴大調閱沿途監視器，全面清查犯嫌的逃逸路線並全力查證身分。