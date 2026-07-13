畫面曝光！智利汽車衝入露天市集至少6死　駕駛：不記得了

▲智利一輛汽車衝入露天市集6死。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

智利沿海城市維涅馬爾（Vina del Mar）一處露天市集12日發生嚴重事故，一名休假中的智利海軍人員駕駛車輛衝入市集，造成至少6人死亡。事發當下的影片也在網路上流傳，已知這名駕駛酒精呼氣測試結果呈陰性，但聲稱不記得事發經過。

Durante los últimos minutos se han difundido las primeras imágenes de video del accidente ocurrido en la feria Caupolicán de Viña del Mar, registros que captan el momento exacto en que el vehículo irrumpe en el lugar e impacta contra transeúntes y puestos de feriantes. El… pic.twitter.com/f3Qf78mz0O — Alerta Noticias Valparaíso (@AlertaNoticiasV) July 12, 2026

休假海軍人員開車 高速撞進市集

美聯社等報導，這起事件發生在考波利坎市集（Caupolican market），現場有多達1000個以上的攤位與流動攤販，平時總是擠滿人潮。根據社群媒體上流傳的一段住宅社區監視器畫面，肇事車輛突然撞進市集攤位；另有影片顯示，肇事駕駛被送上警車時，憤怒圍觀民眾在後方追趕大喊。

???????? Six people were killed and seven others injured after a speeding driver lost control and plowed into a crowd at a street festival in Viña del Mar, Chile.



The vehicle mounted the sidewalk and struck multiple pedestrians before hitting a bus stop. Two eight-month-old babies… pic.twitter.com/8U8vtYMUWv — Visegrád 24 (@visegrad24) July 12, 2026

警方透露，目擊者看見肇事車輛以高速行駛，衝上人行道後打滑旋轉，幸好最後被巴士站擋下，否則死傷恐更嚴重。

當局證實多人死傷

智利海軍表示，這起事故造成數人死亡，另有多人受到不同程度的傷，正與相關部門合作，調查事故發生的具體情況，但並未透露確切死亡人數。當地媒體則指出，現場至少有6人喪生。

醫院方面則證實，已收治5名包含2名嬰兒在內的傷患，無生命危險。

駕駛稱失憶 酒測呈陰性

在這起事件中，唯一被拘留者就是這名海軍人員，但已知他的酒精呼氣測試呈現陰性。警方表示，駕駛自稱「什麼都不記得了」，目前肇事原因仍有待調查。

不過有目擊者宣稱，車輛當時以高速沿正確的方向行駛，疑似是在擦撞後才失去控制。

針對這起事故，智利總統卡斯特（José Antonio Kast）透過社群平台X發文表示，這起事件讓整個國家陷入哀痛，相關部門正努力協助受害者並徹查事故責任。