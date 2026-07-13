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畫面曝光！智利汽車衝入露天市集至少6死　駕駛：不記得了

▲▼ 智利一輛汽車衝入露天市集6死。（圖／達志影像／美聯社）

▲智利一輛汽車衝入露天市集6死。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

智利沿海城市維涅馬爾（Vina del Mar）一處露天市集12日發生嚴重事故，一名休假中的智利海軍人員駕駛車輛衝入市集，造成至少6人死亡。事發當下的影片也在網路上流傳，已知這名駕駛酒精呼氣測試結果呈陰性，但聲稱不記得事發經過。

休假海軍人員開車　高速撞進市集

美聯社等報導，這起事件發生在考波利坎市集（Caupolican market），現場有多達1000個以上的攤位與流動攤販，平時總是擠滿人潮。根據社群媒體上流傳的一段住宅社區監視器畫面，肇事車輛突然撞進市集攤位；另有影片顯示，肇事駕駛被送上警車時，憤怒圍觀民眾在後方追趕大喊。

警方透露，目擊者看見肇事車輛以高速行駛，衝上人行道後打滑旋轉，幸好最後被巴士站擋下，否則死傷恐更嚴重。

當局證實多人死傷

智利海軍表示，這起事故造成數人死亡，另有多人受到不同程度的傷，正與相關部門合作，調查事故發生的具體情況，但並未透露確切死亡人數。當地媒體則指出，現場至少有6人喪生。

醫院方面則證實，已收治5名包含2名嬰兒在內的傷患，無生命危險。

駕駛稱失憶　酒測呈陰性

在這起事件中，唯一被拘留者就是這名海軍人員，但已知他的酒精呼氣測試呈現陰性。警方表示，駕駛自稱「什麼都不記得了」，目前肇事原因仍有待調查。

不過有目擊者宣稱，車輛當時以高速沿正確的方向行駛，疑似是在擦撞後才失去控制。

針對這起事故，智利總統卡斯特（José Antonio Kast）透過社群平台X發文表示，這起事件讓整個國家陷入哀痛，相關部門正努力協助受害者並徹查事故責任。

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