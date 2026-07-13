海川建設61萬股沒申報？　議員參選人向監院檢舉「萬美玲漏報財產」

▲萬美玲。（資料照／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋不僅在學生時代涉霸凌、簽賭等爭議，萬美玲受訪時也承認佀廣洋因體重過重免役，不然他羨慕哥哥當兵很酷。如今爭議燒到萬美玲身上，小民參政歐巴桑聯盟桃園市議員參選人沈佩玲質疑，萬美玲隱匿配偶佀同似海川建設持股，涉嫌財產申報漏報，今（13日）向監察院具名檢舉萬美玲疑似漏報配偶財產，並將原始申報表、公司變更紀錄及逐年比對資料全部送交監察院，「萬美玲，準備去監察院好好說明吧！」

沈佩玲日前於臉書發文質疑，萬美玲配偶佀同似是海川建設股份有限公司董事長、代表人，並登記持有61萬股，但為什麼萬美玲連續多年的財產申報都看不到佀同似對海川建設的投資或持股？

沈佩玲指出，公開公司登記資料顯示，佀同似在2021年8月31日，成為海川建設股份有限公司董事長、代表人，並登記持有61萬股，「這個時間，早於萬美玲委員2021年11月1日的定期財產申報基準日」。但她重新下載萬美玲2021年以來的監察院財產申報原始PDF，卻發現2021年股票欄、事業投資欄空白。

沈佩玲表示，更奇怪的是，2020年已經申報、2022年又重新出現的「傳洋有限公司2,000萬元投資」，2021年也不見了。2022年到2025年，每一年的股票欄都寫著「本欄空白」；每一年的事業投資欄，也只列出佀同似投資傳洋有限公司2,000萬元。也就是說，佀同似的海川建設，沒有出現在股票欄，也沒有出現在事業投資欄。以目前公開資料看來，這已經涉嫌財產申報漏報。

沈佩玲今（13日）也正式向監察院具名檢舉萬美玲疑似漏報配偶財產，她表示，公開資料顯示，萬美玲配偶佀同似登記持有海川建設61萬股，名目金額610萬元；但2021至2025年的財產申報，股票欄與事業投資欄都未見海川建設，5年申報為什麼對不上？

沈佩玲表示，她已把原始申報表、公司變更紀錄及逐年比對資料全部送交監察院。「萬美玲，準備去監察院好好說明吧！」

▼沈佩玲向監察院具名檢舉，萬美玲隱匿配偶佀同似海川建設持股，涉嫌財產申報漏報。（圖／翻攝自Facebook／沈佩玲 - 歐巴桑來了）