守護學童通學安全　台南辦交通導護志工研習約120人參與

▲台南市政府教育局辦理國民中小學交通導護志工成長研習，共2場次、約120人參加。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升校園交通安全維護知能，台南市政府教育局於6月25日及7月13日，分別在鹽行國中及白河國中辦理「115年度國民中小學交通導護志工成長研習」，共舉辦2場次、約120人參加，透過專業課程與實務交流，強化第一線交通安全應變能力，共同守護學生通學安全。

研習對象包括台南市各國中小交通導護志工、交通安全教育業務承辦人員及教師，課程涵蓋交通指揮實務要領、交通事故應變與聯繫通報、真實肇事案例分析、交通法令修正規定及性別平等相關宣導等內容，兼顧理論與實務。

台南市長黃偉哲表示，市府重視學童每日上下學安全，自108年起已向中央爭取123校、逾16億元經費，投入校園周邊通學步道新建及改善工程，並結合教育、交通、警政及工務等局處，共同打造更友善的通學環境。

黃偉哲也感謝各校導護志工及導護老師長期投入，以細心與熱忱守護學童，成為孩子上學途中最安心的依靠，讓學生能在充滿關懷的環境中安心就學、快樂成長。

教育局長鄭新輝表示，交通安全教育需要學校、家庭及社會共同合作，教育局除持續推動校園交通安全教育，也積極辦理相關研習及增能課程，落實志工教育訓練制度，提升交通安全教育人員與導護志工專業知能，協助學校推展交通安全工作。

白河國中導護志工蔡月足投入導護工作長達25年，她表示，最感動的是與學生之間建立的溫暖連結，不論是學生一句靦腆的問候，或畢業多年後仍停車向她道謝，都讓她感受到自己的付出，已成為孩子心中的安全記憶。

蔡月足曾多次在危急瞬間即時攔阻學生，避免遭遇闖紅燈或搶黃燈車輛。這份守護學生的責任感，支撐她25年如一日默默奉獻，並以「為善最樂」的初心，將每位學生視如己出，細心呵護。

教育局補充，本次研習邀請台南市政府警察局善化分局副分局長廖信智擔任講師，透過案例分享及實務教學，增進導護志工與學校人員專業知能，提升第一線交通安全維護效能，共同營造友善、安全的校園通學環境。