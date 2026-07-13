認了想性侵！23歲韓男尾隨女高生「鎖喉拖上車」　洩慾不成刺死她





▲ 光州女高中生命案犯嫌張潤基。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓「光州女高中生命案」23歲兇嫌張潤基（音譯）13日在光州地方法院第二次庭審中，首度當庭承認以性侵為目的而殺人的罪行，推翻事發2個多月來一再聲稱「只是衝動行事」的供詞。

綜合《韓聯社》等韓媒，光州地方法院13日審理張潤基涉嫌違反《性暴力犯罪處罰特例法》及殺人未遂案，公設辯護人當庭表示「承認所有起訴事實」，審判長接著詢問張潤基是否同意辯護人立場，他僅回答一個「是」字認罪，為他落網以來首度承認犯案動機涉及性犯罪。

跟蹤鎖喉持刀刺殺 案發經過曝

根據起訴書，張潤基於今年5月5日凌晨零時許，在全南光州市光山區月溪洞一處行人稀少的人行道上，以性侵為目的跟蹤17歲女高中生李彩媛（音譯），從後方以手臂鎖喉試圖制服她，遭反抗後持凶器將她刺殺身亡；聽見聲音趕來幫忙的17歲男高中生也被張潤基持刀攻擊，所幸未危及性命。

此外，案發2天前張潤基還涉嫌非法拘禁並性侵26歲越南籍女同事，以及去年6月至7月以社會服務要員（類似台灣替代役）服役期間，因偷拍國中生身體部位多達7次被移送法辦。

行車記錄器拍下拖人上車 束帶充氣娃娃成證據

張潤基供稱，第一次庭審不認罪是因未看到畫質經增強處理後的現場貨車行車記錄器畫面，與辯護人一起看過影片後才於本月7日向法院提交反省文，10日提交認罪意見書。據悉，這段影片拍下張潤基犯案前事先打開他的SUV後車門，從後方鎖住受害者頸部、試圖將她拖進車內的過程。

檢察官在此次庭審中還申請提交多項補充證據，包括在張潤基車內發現的束帶現場鑑識影片，被檢方認定為預謀用於性犯罪的工具，此外還有在他租屋處發現的充氣娃娃DNA鑑定報告。庭審結束後，檢方稱下次開庭將傳喚受傷的男學生、死者家屬及張潤基友人等4名證人出庭作證，時間訂於27日上午。

警方包庇疑雲延燒 偵查隊長羈押

另一方面，張潤基認罪使得外界對警方偵查不力的質疑聲浪愈發激烈，批評警方未能在初期便取得性犯罪動機自白。目前已有一名偵查隊長級警官因涉嫌湮滅證據被羈押，廣山警察署前署長及刑事課長等多名相關人員也已被追加立案偵查。檢方10日再度搜索廣山署，並追加起訴相關人士。隔天警方也對光州市警察廳長等領導層實施全面搜索，追查是否有上層涉案。

庭審前李彩媛的母親與公民團體於法院外召開記者會痛訴，「想到兇手這段時間在心裡如何嘲笑我們，我就怒火攻心」，要求法院判處死刑，同時呼籲徹查證據，處理疑點與警方包庇疑雲。