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都吃到杯底了！基隆廟口泡泡冰「超肥蟑螂腿」　女崩潰：隱藏配料

▲▼基隆廟口泡泡冰吃到蟑螂腳。（圖／threads／nico_rabbit授權）

▲基隆廟口泡泡冰都吃到杯底了才發現蟑螂腳。（圖／threads／nico_rabbit授權）

記者莊智勝／基隆報導

基隆一名女子在threads上PO文，表示12日到基隆廟口買了花生花豆口味的泡泡冰，吃到杯底時本以為會有喜歡的花豆當驚喜，沒想到仔細一看竟是長長的蟑螂腳，瞬間變成驚嚇，更令她無語的是，老闆態度相當消極，直到她大聲反映「冰裡面有蟑螂」後，才給予退錢處理，由於正值炎炎夏季，正是冰品消費的旺季，文章曝光後也引起網友熱議。

原PO貼出照片，表示12日到基隆廟口吃泡泡冰，都已經吃到整杯見底了，湯匙才撈出一支「超肥蟑螂腳」，讓她當場不住作嘔，直言「剛好要吃完了以為吃到喜歡的花豆，結果一看是長長的蟑螂腳，真是謝老闆了！」

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更令原PO無法接受的是，事後折返回店家告知，但業者態度相當冷漠，當下只將有問題的冰品丟掉，任由原PO站在一旁，直到她大聲當著其他客人的面反映「冰裡有蟑螂腳耶」，業者才詢問「是要賠一杯給你？還是要退錢？」最終才給予退費處理。原PO無奈表示，「看來今天加料不用錢，但這種真的敬謝不敏。提醒大家，逛夜市吃美食的同時，也記得多注意食品衛生，希望大家都別吃到隱藏版配料！」

該篇文章曝光後在threads上引起熱烈討論，網友紛紛直呼「瘋掉，要多大隻腳才這麼粗壯」、「好噁心，真大的蟑螂腳」、「身為基隆人，覺得很抱歉，但是不用難過，有一堆人會吃到同一桶的」、「泡泡冰裡面應該很難凹說是油蔥了吧」、「其他部位被其他客人買走了！」

對此，業者也親上火線留言回覆，「對於此次事件我們再次致上最深的歉意。我們會進行全面清潔、檢查及改善作業流程，也會加強衛生管理，避免類似情況再次發生。謝謝您的提醒，我們會認真檢討。此次事件的發生，是我們在食品安全與品質管理上的嚴重疏失，造成顧客的不安與不愉快，我們深感自責，也完全理解顧客的心情 食品安全始終是我們最重視的事。我們會以此次事件作為警惕，持續落實各項改善措施，並接受外界的監督，努力重新贏回大家對本店的信任。再次向當事顧客及所有受到此事件影響的朋友表達最誠摯的歉意。謝謝大家的批評與指教，我們會深刻檢討，並以更嚴謹的態度做好每一份餐點。」

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