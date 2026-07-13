2026桃園機場體驗營7/15報名開跑　三大航空公司主題行程任君挑選

▲備受期待的「桃園機場體驗營－2026桃機Chill一夏」，將於8月底至9月初舉辦三梯次活動！（圖／桃園機場提供，下同）

生活中心／綜合報導

想近距離揭開航空產業的神秘面紗，甚至走進一般旅客無法進入的區域，感受飛機起降的震撼嗎？一年一度的「桃園機場體驗營－2026桃機Chill一夏」將於8月底至9月初舉辦三梯次。今年全面升級，攜手中華航空、長榮航空及星宇航空打造三大主題限定行程，帶領學員深入航空公司重要場域，並參訪第三航廈北廊廳，搶先體驗新國門空間。活動將於7月15日中午12時開放網路報名，歡迎年滿18歲以上、對航空產業有興趣的民眾踴躍參加。

桃園國際機場公司舉辦桃園機場體驗營已邁入第四屆，自開辦以來深受民眾歡迎，去年更吸引近3千人報名。今年特別攜手中華航空、長榮航空及星宇航空規劃三梯次主題行程，每梯次皆由不同航空公司設計專屬內容，讓學員可依照興趣擇一報名，透過更豐富、多元的課程安排，深入了解航空產業的專業運作，近距離感受國門幕後工作的魅力。

除了航空公司精心規劃的特色課程外，每梯次第二天也安排最受歡迎的經典行程，包括前進空側，從不同視角認識航空產業與機場運作。住宿則安排入住全國唯一位於機場航廈內的膠囊旅館「町·草休行館」，體驗夜宿機場的獨特氛圍。今年也將帶領學員參訪第三航廈北廊廳，實地感受新國門空間及旅運服務設施。

「桃園機場體驗營－2026桃機Chill一夏」將於7月15日中午12時起至7月21日中午12時開放報名，採電腦隨機抽籤方式錄取，名單預計於7月31日公布。體驗營共規劃三梯次，分別於8月22日至23日、8月29日至30日及9月5日至6日舉行。為讓更多民眾有機會參與，今年每梯次招收36名學員，較去年增加8個名額。活動每人費用為5,000元，全程參與者可獲頒專屬參加證書及紀念品。無論是航空迷、旅遊愛好者，或是對機場運作充滿好奇的民眾，都能透過這次體驗，從旅客視角走進幕後，留下難忘回憶。

機場公司提醒，所有活動資訊及報名訊息僅會透過藍勾認證官方粉絲專頁「桃園國際機場 Taoyuan International Airport」及「桃園機場體驗營－2026桃機Chill一夏」官方網站（https://www.taoyuan-airport.com/2026tyairport）發布，不會透過LINE、其他通訊軟體或社團受理報名，也不會要求民眾加入相關群組，若收到來路不明的邀請連結或群組訊息，務必提高警覺，留意網路詐騙，以免權益受損。