食藥署公布疑慮油重新上架標準　國民黨批信任破產：石崇良下台

▲國民黨舉行「致癌油食安風暴」記者會，要求石崇良下台。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

致癌沙拉油事件，食藥署將公布預防性下架產品重新上架的處理原則，國民黨文傳會主委陳以信今（13日）痛批，此次事件中，行政院食品安全辦公室的角色幾乎完全看不到，食安辦主任許輔也未出面說明；食藥署長姜至剛卻仍聲稱要修法、強化自主檢驗及納入突襲抽查，根本是在轉移焦點、模糊責任。他指出，主管機關應公開主動稽查紀錄，衛福部長石崇良應下台負責，行政院長卓榮泰及總統賴清德則應向國人道歉。

陳以信說，相關規範目前法律早已有明文，姜至剛卻仍宣稱要修法，才能強化自主檢驗及納入突襲抽查，這些都是藉口，也是遁逃之詞。政府應先公開主管機關過去主動稽查多少次，向國人交代到底有沒有依法執法，而不是出事後才以修法推卸行政責任。

陳以信批，此次事件中完全看不到食安辦的角色，食安辦不能在重大食安風暴中躲在後面，更應說明食安基金準備如何運用，是否應拿出來協助消費者求償。115年度初食安基金仍有10.78億元餘額，加上此次相關罰金，規模可能達12億元。食安辦應結合食安基金與消保團體，協助國內業者及消費者求償，政府不能只要求業者配合，卻不處理受害者面臨的求償問題。

陳以信認為，許輔不要再躲，主管機關應公開主動稽查紀錄，衛福部長石崇良應下台負責，行政院長卓榮泰及總統賴清德則應向國人道歉。2014年油品事件中，時任台南市長賴清德曾要求民眾對問題產品「不買、不吃、不用」，並主張「食安就是國安」，要求中央站出來負責；如今身為總統，不應換了位置就換腦袋，應依照自己過去的標準召開國安會議。

前行政院衛生署食品藥物管理局長、前行政院食安辦主任康照洲直言，此次幾乎看不到中央不定期稽查，以及食安辦主導的跨部會聯合稽查，顯示管理已經鬆懈。油品、水、蛋等民生物資牽一髮動全身，一旦出問題，將影響大量食品製造及民眾生活，甚至可能上升為國安問題。食安辦不能等事件發生後才被動協調，而應主動辨識高風險產品，整合相關部會進行聯合稽查。

前國民健康署署長邱淑媞則說，現行《食安法》早已規定，業者必須針對原料、半成品及成品進行自主檢驗，主管機關也可以調整檢驗項目及週期，一旦查到有毒就是違法，不想有毒而被罰，就要加強自主檢驗。產品只要有危害衛生安全之虞，業者就應主動停止製造、加工及販售，並辦理回收及通報，沒通報、沒落實回收都可罰；主管機關也早已具有進場查核及抽驗權限。因此，所謂「突襲抽查需要修法」毫無依據，真正問題是政府有法不用。

邱淑媞感嘆，受害者不只有消費者，也包括早餐店、小吃店等下游業者。政府應立即動用食安基金，結合消保團體提供法律協助，而不是「沒有超前下架，只有超前卸責」。