　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

食藥署公布疑慮油重新上架標準　國民黨批信任破產：石崇良下台

▲國民黨舉行「致癌油食安風暴」記者會，要求石崇良下台。（圖／國民黨提供）

▲國民黨舉行「致癌油食安風暴」記者會，要求石崇良下台。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

致癌沙拉油事件，食藥署將公布預防性下架產品重新上架的處理原則，國民黨文傳會主委陳以信今（13日）痛批，此次事件中，行政院食品安全辦公室的角色幾乎完全看不到，食安辦主任許輔也未出面說明；食藥署長姜至剛卻仍聲稱要修法、強化自主檢驗及納入突襲抽查，根本是在轉移焦點、模糊責任。他指出，主管機關應公開主動稽查紀錄，衛福部長石崇良應下台負責，行政院長卓榮泰及總統賴清德則應向國人道歉。

陳以信說，相關規範目前法律早已有明文，姜至剛卻仍宣稱要修法，才能強化自主檢驗及納入突襲抽查，這些都是藉口，也是遁逃之詞。政府應先公開主管機關過去主動稽查多少次，向國人交代到底有沒有依法執法，而不是出事後才以修法推卸行政責任。

陳以信批，此次事件中完全看不到食安辦的角色，食安辦不能在重大食安風暴中躲在後面，更應說明食安基金準備如何運用，是否應拿出來協助消費者求償。115年度初食安基金仍有10.78億元餘額，加上此次相關罰金，規模可能達12億元。食安辦應結合食安基金與消保團體，協助國內業者及消費者求償，政府不能只要求業者配合，卻不處理受害者面臨的求償問題。

陳以信認為，許輔不要再躲，主管機關應公開主動稽查紀錄，衛福部長石崇良應下台負責，行政院長卓榮泰及總統賴清德則應向國人道歉。2014年油品事件中，時任台南市長賴清德曾要求民眾對問題產品「不買、不吃、不用」，並主張「食安就是國安」，要求中央站出來負責；如今身為總統，不應換了位置就換腦袋，應依照自己過去的標準召開國安會議。

前行政院衛生署食品藥物管理局長、前行政院食安辦主任康照洲直言，此次幾乎看不到中央不定期稽查，以及食安辦主導的跨部會聯合稽查，顯示管理已經鬆懈。油品、水、蛋等民生物資牽一髮動全身，一旦出問題，將影響大量食品製造及民眾生活，甚至可能上升為國安問題。食安辦不能等事件發生後才被動協調，而應主動辨識高風險產品，整合相關部會進行聯合稽查。

前國民健康署署長邱淑媞則說，現行《食安法》早已規定，業者必須針對原料、半成品及成品進行自主檢驗，主管機關也可以調整檢驗項目及週期，一旦查到有毒就是違法，不想有毒而被罰，就要加強自主檢驗。產品只要有危害衛生安全之虞，業者就應主動停止製造、加工及販售，並辦理回收及通報，沒通報、沒落實回收都可罰；主管機關也早已具有進場查核及抽驗權限。因此，所謂「突襲抽查需要修法」毫無依據，真正問題是政府有法不用。

邱淑媞感嘆，受害者不只有消費者，也包括早餐店、小吃店等下游業者。政府應立即動用食安基金，結合消保團體提供法律協助，而不是「沒有超前下架，只有超前卸責」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女師控「機票超賣」大鬧拿到退票！航空公司打臉：絕不姑息野蠻人
快訊／楊文科一審獲判無罪！
快訊／分科測驗首見！戴AI眼鏡作弊
獨／8歲童被笑沒媽媽　忌日「完成約定」連老師都落淚
快訊／雨區擴大　10縣市豪大雨特報
哈蘭德IG感性告別美國！首屆世界盃落幕　「魔人狂熱」席捲全球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝毒油案與賴清德關係圖　徐巧芯：卓榮泰說「再考慮」的原因？

賴瑞隆遭諷彌陀永安分不清！柯志恩深入海線　同框這人拔樁味濃

「護安隊長」參戰新竹西區！民政處長施淑婷請辭參選　呂孟侃退出

白將推安樂死公投　國民黨團：明天黨團大會討論

海川建設61萬股沒申報？　議員參選人向監院檢舉「萬美玲漏報財產」

食藥署公布疑慮油重新上架標準　國民黨批信任破產：石崇良下台

小腿「肌肉出問題」急送醫上石膏　陳玉珍：明天去院會要坐輪椅

今年度總預算卡關319天！　綠批藍白惡鬥癱瘓國家、犧牲人民

石崇良提「設獨董」堵食安漏洞　綠黨團：不是多張名片就有幫助

「菜市場囝仔」賴瑞隆回主場　市場攤商大姐嗨翻！秒變應援團長

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

最後身影曝！17歲護專生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

北市放颱風假挨批「經濟損失450億」蔣萬安霸氣回應

後藤光尊見「隊鴨」本尊嚇一跳　笑喊：希望選手也長這麼快

苗栗高鐵快捷公車搶快左轉！撞分隔島成「蹦蹦車」　運將竟開走了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

曝毒油案與賴清德關係圖　徐巧芯：卓榮泰說「再考慮」的原因？

賴瑞隆遭諷彌陀永安分不清！柯志恩深入海線　同框這人拔樁味濃

「護安隊長」參戰新竹西區！民政處長施淑婷請辭參選　呂孟侃退出

白將推安樂死公投　國民黨團：明天黨團大會討論

海川建設61萬股沒申報？　議員參選人向監院檢舉「萬美玲漏報財產」

食藥署公布疑慮油重新上架標準　國民黨批信任破產：石崇良下台

小腿「肌肉出問題」急送醫上石膏　陳玉珍：明天去院會要坐輪椅

今年度總預算卡關319天！　綠批藍白惡鬥癱瘓國家、犧牲人民

石崇良提「設獨董」堵食安漏洞　綠黨團：不是多張名片就有幫助

「菜市場囝仔」賴瑞隆回主場　市場攤商大姐嗨翻！秒變應援團長

天坑案楊文科一審無罪！竹北市長參選人邱臣遠：安全底線不能退讓

富國島15死船難「船長被捕」　他目睹落水慘況：沒穿救生衣遭淹沒

4月才安檢！曼谷酒吧爆惡火27死　傳「鎖住逃生門」防客人偷溜

台南草湖寮重劃區逢雨就淹　陳亭妃要求1週內全面檢測排水系統

清玉才爆紅「為何火速退燒？」　網曝負評炸裂2原因：誰受得了

青安3.0傳對「離婚者追回補貼」　銀行變徵信社？專家論：難度高

女師控「機票超賣」大鬧拿到退票！航空公司打臉：絕不姑息野蠻人

韓韶禧辣曬比基尼！巴黎街頭露大片白皙美背　粉絲暴動：太美了

Hello Kitty走進英倫花園！聯名Cath Kidston印花針織提袋、珍珠包美翻

「令和最美氣象主播」宣布懷孕！結婚2年報喜　預產期曝光

公車搶快左轉撞分隔島成「蹦蹦車」竟直接開走

政治熱門新聞

女友中風癱瘓揹債近3億　綠營大老張俊宏住家遭法拍

張俊宏桃花多女友沒斷過　為搶手新歡吃牢飯

扁嫂剩28.5公斤慶生被網友詛咒　陳水扁：這不是委屈什麼是委屈？

沈富雄預言：賴清德2028年總統必連任　蔣萬安2032年對決陳其邁

張俊宏資產全登記女友名下　4子女斷絕關係

王偉忠問倒蔣萬安！不推爬山只因老外常Hiking？　沈伯洋超傻眼

婚沒離沒用！陸男申請長期居留遭政院駁

國防部宣布：明天起執行5天4夜「聯合防禦操演」

油品趕上架？　蔣萬安嗆賴清德快開國安會議

住家遭法拍揹一身債　張俊宏無奈吐心聲

小腿「肌肉出問題」急送醫上石膏　陳玉珍：明天去院會要坐輪椅

綠議員批放颱風假「經濟損失450億」　蔣萬安霸氣回應

林昶佐帶頭飆唱！　台灣文化登芬蘭赫爾辛基吸引逾5萬人次

佀廣洋涉霸凌傳退選選？　綠委：人家媽媽都說兒子最棒

更多熱門

相關新聞

小腿「肌肉出問題」急送醫上石膏　陳玉珍：明天去院會要坐輪椅

小腿「肌肉出問題」急送醫上石膏　陳玉珍：明天去院會要坐輪椅

國民黨立委陳玉珍今（13日）突在臉書PO左小腿打石膏照，表示「不好意思，很多的原定的拜會行程都要暫時取消或延期了」。她向《ETtoday新聞雲》說，她今天自台北住處出門要趕飛機，不曉得怎麼回事，當腳踩樓梯時突感到疼痛，送台大醫院治療並被施打止痛針，醫生診斷是腳的肌肉出問題，需要休養一到兩周，如果明天院會有需要表決，她會坐輪椅到場。

蔣萬安籲賴清德為毒油開國安會議　藍黨團：贊同且堅決反對重上架

蔣萬安籲賴清德為毒油開國安會議　藍黨團：贊同且堅決反對重上架

油品趕上架？　蔣萬安嗆賴清德快開國安會議

油品趕上架？　蔣萬安嗆賴清德快開國安會議

佀廣洋涉霸凌傳退選選？　綠委：人家媽媽都說兒子最棒

佀廣洋涉霸凌傳退選選？　綠委：人家媽媽都說兒子最棒

「台鐵便當」用到中聯油　業者：非問題批號、已預防下架

「台鐵便當」用到中聯油　業者：非問題批號、已預防下架

關鍵字：

致癌油毒油沙拉油中聯國民黨食藥署石崇良

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

郭台銘爆密會女球友！正宮曾馨瑩首吐心聲

蔡阿嘎舊片怒被挖！SOU・SOU店內「你自己出就好啦」

月給孫4千元！72歲嬤一停匯款　女兒1舉動讓她心寒

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

全台有雨！　午後「下最大」

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」

愛愛前「被男友逼喝水」　妹子越想越怪！網戰翻

女月匯5萬給媽存！32年後討360萬敗訴

藍正龍開解《辦桌》分工爭議！巧妙喊話隋棠、千千

謝京穎遇雷包月嫂快崩潰！

女友中風癱瘓揹債近3億　綠營大老張俊宏住家遭法拍

男出遊發燒竟「確診重大傷病」！醫警告：小心紫外線

昔爆假奶爭議！紀卜心證實十盛收攤　持股5%投資全賠　親發長文致歉

更多

最夯影音

更多
「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威
寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面