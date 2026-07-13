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涉收受「價值2.7億韓元」免費民調！　尹錫悅一審判關2年

▲▼韓國前總統尹錫悅。（圖／路透）

▲ 尹錫悅因違反《政治資金法》被判處2年徒刑。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓首爾中央地方法院13日對前總統尹錫悅做出一審判決，認定其違反《政治資金法》罪名部分成立，判處有期徒刑2年，並追繳約1396萬韓元（約30萬台幣）。同案被告、政治掮客明泰均則被判處有期徒刑1年6個月，並於宣判後當庭收押。

58次免費民調　法院認定14次違法

綜合《韓聯社》等韓媒，據檢方起訴內容，尹錫悅與妻子金建希涉嫌自2021年6月至2022年3月間，以合謀方式向明泰均收受總計58次、價值約2億7000萬韓元（約580萬台幣）的免費民調服務。

法院審理後認定，其中14次確實屬違法收受，並認定尹錫悅夫婦與明泰均之間存在「循序漸進、心照不宣的默契」。此外，法院也認定尹錫悅以協助安排時任國民力量黨議員金英善獲得黨內提名，作為換取免費民調的代價。

法官批毫無反省　判關2年

主審法官在量刑原因中指出，尹錫悅的行為「加深民眾對政治的不信任，損害民主發展」，且面對客觀證據時仍堅持反駁，絲毫不見反省態度，「相應的懲處實屬必要」。

然而，此一判決與金建希在案件中的審判結果截然不同。金建希一二審均獲判無罪，原因是明泰均同時向其他人提供民調服務，難以認定夫婦二人因此獲得財產上的利益。

尹律師團批判決矛盾　將提上訴

尹錫悅辯護團隊對此批評，「事實關係完全相同的案件卻得出截然不同的判決，實在難以理解」，表態將提起上訴。據律師透露，尹錫悅本人在宣判後表示，「我自己沒關係，我擔心的是司法的未來。」這也是他繼今年2月因2024年戒嚴事件被判無期徒刑後，再度面臨有罪判決。

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