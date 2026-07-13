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暑假不滑3C！救國團屏東推多元營隊　無人機、烘焙、街舞一次玩

▲屏東救國團舉辦各種活動。（圖／屏東救國團提供）

▲屏東救國團舉辦各種活動。（圖／屏東救國團提供）

記者陳崑福／屏東報導

暑假正式展開，不少家長開始規劃孩子的假期生活，避免整天待在家滑手機、看平板。救國團屏東終身學習中心今年推出一系列暑期課程及特色營隊，希望透過多元學習與團體互動，讓孩子遠離3C產品，在玩樂中培養興趣與能力。

▲屏東救國團舉辦各種活動。（圖／屏東救國團提供）

▲屏東救國團舉辦各種活動。（圖／屏東救國團提供）

救國團表示，今年持續推出深受歡迎的「海龜波波的泡泡屋」課程，課程內容涵蓋天文探索、小花藝師、DIY美術創作、兒童街舞、小小太極拳、英、日語言、科學小實驗及烘焙美食製作等，並安排戶外教學活動，家長可依需求選擇一週或兩週課程，報名週數越多優惠越多。

除長期課程外，今年也規劃多項「樂學V系列」特色兒童課程，包括「小主廚夢想店」、「翻滾吧無人機：我是小小飛行家」、「小小美甲師穿戴甲體驗」、「2026聰明記憶王」、「樂高動力積木」及「我是魔術小達人」等創客營隊，內容兼具知識性與趣味性，適合國小學童參加。

主辦單位指出，課程設計以多元體驗為核心，透過遊戲、實作及團隊合作，引導孩子提升觀察力、邏輯思考、創造力及表達能力，同時建立良好的人際互動與自信心，讓孩子在暑假期間持續學習、不斷探索自我。

救國團表示，希望打造一個兼具學習與娛樂的暑假環境，讓孩子每天都有不同體驗，也讓家長能安心安排假期生活。歡迎有興趣的家長及學童踴躍報名，共同展開充實又精彩的暑假學習旅程。

更多暑期課程與營隊相關資訊
歡迎至屏東縣團委會官方網站的資訊及課程洽詢電話:08-7361084。
官方網站下載專區(http://ptntc.cyc.org.tw/download)
粉絲專頁(FB:搜尋@PTNTCN102或救國團屏東終身學習中心)。

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