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泡泡冰驚見「蟑螂腿」！基隆廟口名攤停業2天　衛生局稽查揪缺失

▲泡泡冰驚見「蟑螂腿」！基隆廟口名攤停業2天。（圖／翻攝自threads／nico_rabbit提供）

▲最後一口挖出蟑螂腳！基隆廟口知名泡泡冰爆食安，衛生局稽查揪缺失。（圖／Threads／nico_rabbit授權提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆廟口夜市知名泡泡冰店爆發食安事件！一名民眾日前購買冰品時，竟在最後一口挖出疑似「蟑螂腳」，將經過PO上網後引發熱議。基隆市衛生局今天（13日）上午派員前往稽查，查獲多項食品衛生缺失，要求業者立即改善，業者也宣布自主停業2天全面清潔消毒，並再次向消費者致歉，承諾全面檢討作業流程，避免類似事件再度發生。

一名網友日前在社群平台Threads發文表示，前往基隆廟口品嚐知名泡泡冰時，原本吃得津津有味，沒想到挖到最後一口，竟發現冰品內藏有一根疑似「蟑螂右腿」，讓她當場傻眼，直呼「泡過糖水的蟑螂，比較大隻、滿滿蛋白質」。

該名網友指出，她第一時間向店家反映，但店員接過有異物的冰品後便直接丟棄，未立即妥善處理，直到她提高音量表示「你們的冰有蟑螂腳耶」，店家才提出重新製作一份或退費。

對此，基隆市衛生局今天上午立即派員前往稽查。業者表示，事件發生後已決定自主停業2天，全面進行環境清潔消毒、設備檢查及作業流程改善，並加強環境衛生管理與員工教育訓練，希望杜絕類似事件再次發生。

▲泡泡冰驚見「蟑螂腿」！基隆廟口名攤停業2天。（圖／翻攝自threads／nico_rabbit提供）

▲網友直呼「泡過糖水的蟑螂，比較大隻、滿滿蛋白質」。（圖／Threads／nico_rabbit授權提供）

業者受訪時表示，當天店員接獲顧客反映後，第一時間已向對方致歉，但可能未及時提出完整的處理方案，讓顧客感受不佳，因此再次透過媒體向當事人表達最深歉意。

業者強調，此次事件是店家在食品安全及品質管理上的嚴重疏失，造成消費者不安與不愉快，深感自責，也完全理解顧客心情。未來將以更嚴謹的態度做好每一份餐點，持續落實各項改善措施，接受外界監督，努力重建消費者信任。

衛生局指出，稽查時雖未發現蟑螂蹤跡，但現場仍查獲多項不符合食品良好衛生規範準則（GHP）的缺失，包括冰箱內食材未妥善包覆、食材容器外部不潔、臥式冰箱拉門周邊髒污、個人物品放置於作業場所冰箱、櫃檯下方堆放雜物，以及垃圾桶未加蓋等情形，已要求業者立即改善，完成改善後始得恢復營業。

衛生局表示，針對民眾反映冰品內出現蟑螂腳一事，將持續進行行政調查，若查證屬實，將依《食品安全衛生管理法》第44條規定，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局也呼籲，食品業者應落實自主管理，從食材來源、製作流程到環境衛生均須符合GHP規範，市府也將持續不定期辦理稽查，若發現違規情形，將依法裁處，共同維護食品安全與消費者健康。

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