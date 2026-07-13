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聽到骨裂繼續踹！男大生被脫光「火燒陰毛」慘死　施暴嫌出庭哭了

日本男大生遭凌虐致死的強盜命案，主嫌今出庭坦承犯行。（示意圖，Unsplash）

▲日本男大生遭凌虐致死的強盜命案，主嫌今出庭坦承犯行。（示意圖，Unsplash）

圖文／鏡週刊

日本北海道江別市2024年發生一起駭人聽聞的命案，一名當時年僅20歲的男大生被發現全裸陳屍公園，追查背後原因發現竟是因為他和女友的感情糾紛，女友的閨密找人約男大生到公園理論，竟殘忍向他施暴，甚至脫光他的衣物、點火燒他的體毛，留下傷重的他在公園斷氣。男大生的閨密日前已遭判刑，而被控主要施加暴行的閨密友人今（13日）出庭時對一切犯行指控皆予以承認：「我真的做了非常可怕的事情，非常對不起」。

綜合日本媒體報導，當時的男大生長谷知哉和女友八木原亞麻有感情糾紛，八木原向好友川村葉音（現年21歲）訴苦後，川村葉音找來當時就讀高職的男友和幾名青少年，要來幫八木原「出氣」，某日晚間6人藉故把長谷約到江別市一處公園，一群人便對他瘋狂施以暴行，不斷對他拳打腳踢，長谷的頭部遭重擊數十次、腰椎骨折，還把他的衣服脫光，用打火機燒他的頭髮等體毛，逼長谷「道歉」，最後還拿走他的信用卡去盜刷、買香菸，獨留傷重的長谷在公園裡，錯失搶救時機，默默斷氣，直到隔日清晨才被路人發現。

聽到骨裂還繼續踹！男大生遭公園脫光「燒毛毒打慘死」　主嫌出庭落淚：我全都招了

▲川村葉音（左）要幫好友八木原亞麻（右）出氣，竟找人一起毒打其男友長谷知哉。（翻攝畫面）

川村葉音被檢方求處無期徒刑，札幌地方法院上個月25日宣判，法官認為川村葉音的行為雖然惡劣，但其施暴次數比其他男性共犯少，難以認定是由她一人主導，因此判處有期徒刑的上限30年；另一名被告滝沢海裕（犯案當年18歲）被判處有期徒刑20年，而犯案當時僅16歲的少年被判約9至13年徒刑；除了川村在本月9日提出上訴，另2人判決已經確定。

此案還有3名被告，而今在札幌地方法院開庭的，是本案被認定為主嫌的川口侑斗（案發時18歲），以及共犯、同時也是川村葉音男友的17歲少年。

川口侑斗的筆錄供稱，他案發當天到場才認識死者女友八木原亞麻，原本是要幫她解決感情糾紛。他表示，事發當時他問被害人長谷年齡、但對方沒有回應，因此用腳踢了長谷的腹部。後來在施暴的過程中，長谷被打到流血、血跡濺到他的褲管，他便開口要長谷「快點賠錢」。他坦言，在施暴期間已經聽到長谷發出「啪搭」的骨裂聲了，但他仍持續用腳踹長谷的背。他們用手機將整個犯案過程記錄下來，理由竟是「把快樂的氣氛留念」。

川村等人主張，是川口侑斗一手主導犯行，川口今在庭上落淚，承認起訴內容沒有錯誤：「我真的做了非常可怕的事。非常對不起。我會在審判中如實招來。」另一名少年亦坦承犯行。

聽到骨裂還繼續踹！男大生遭公園脫光「燒毛毒打慘死」　主嫌出庭落淚：我全都招了

▲被控為男大生命案主嫌的川口侑斗今出庭全數認罪。（翻攝自 日テレNEWS YouTube）

本案針對主嫌川口侑斗等2人的國民法官審判自今日起展開，預計將於8月7日正式宣判；最後一名被告則是八木原亞麻，札幌地院將分批進行審理。


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