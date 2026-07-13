泡麵湯底別倒！日本大廠公開隱藏版吃法　加入一物變美味佳餚

▲網友實測泡麵吃剩後留下1/3的湯底，加入雞蛋攪勻後微波，就可輕鬆變成美味蒸蛋。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

進入夏天也展開颱風季，許多民眾都會買泡麵囤貨，但大部分的人都只是把泡麵吃完，不知道湯底簡單加工後也能做成美味菜餚。網路上流傳著一種極致懶人吃法，連日本泡麵大廠都親自教學，只要加個蛋進去加熱，就能把殘湯變成頂級蒸蛋，美味吃法驚艷眾人。

泡麵湯底能做成什麼？

這做法在社群平台爆紅，有網友在臉書「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文分享，先享受完麵條，留下大約1/3的湯底，直接打入2顆雞蛋攪拌，隨後放進微波爐加熱，美味的蒸蛋就可立刻端上桌。網友直呼這簡直是天才巧思，湯頭精華完美融入蒸蛋，不少人讚嘆「颱風天不想只單吃泡麵，這樣做多了一道菜的感覺」「這招早就流傳很久，根本是歷久不衰的傳奇吃法」。

湯底蒸蛋怎麼做？

這項秘訣連日本泡麵大廠「日清杯麵（Nissin）」都掛保證，曾在官網公開做法流程，首先，把麵吃掉留下約1/3的湯，接著把蛋汁打進湯裡攪拌均勻，最後倒入專用容器，放進微波爐加熱約3至4分鐘，一道熱騰騰的泡麵蒸蛋就大功告成了，那股迷人的香氣與綿軟口感，讓不少實測的YouTuber驚嘆甚至比單吃泡麵更美味，味道層次感十足，重點是湯底本身已經有足夠的調味，根本不需要額外加鹽或調味料。

最後提醒大家泡麵原有的紙杯包裝並不耐熱，加熱時務必更換成耐高溫的微波專用碗，才能吃得安心又開心。



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