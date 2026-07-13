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高溫曬爆噴漆罐！潮州火車站前貨車突竄火　警消急灌救

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州火車站前日前驚傳火警，一輛小貨車行駛途中，車斗內噴漆罐疑因高溫曝曬爆裂起火，還伴隨爆炸聲響，嚇壞路過民眾。鐵路警察率先持滅火器撲救，潮州警方隨後趕到立即交通管制並協力滅火，消防隊隨後接手處理，所幸火勢迅速控制，未造成人員傷亡及重大財物損失。

▲潮州火車站小貨車火警。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州火車站小貨車火警。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州火車站小貨車火警。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州火車站小貨車火警。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局於7月8日下午1時30分接獲報案，指潮州鎮信義路、火車站前有貨車起火，立即派遣中山路派出所副所長戴品仰及警員張金豐趕赴現場，並同步通知消防隊前往救援。

兩人抵達時，鐵路警察局員警已先行持滅火器進行初步滅火作業，潮州警方隨即進行交通管制，避免人車靠近危險區域。處置過程中，火勢一度復燃，員警不畏危險，立即與鐵警協力撲滅火勢，有效控制燃燒範圍。後續由消防人員接手殘火處理及安全檢查，整起事件未造成人員傷亡及重大財物損失，展現警方面對突發事故時迅速應變、跨機關合作及守護民眾安全的積極作為。

經了解，本案係33歲蘇姓男子駕駛自小貨車行經潮州鎮信義路段時，車斗內放置之噴漆罐因長時間受烈日曝曬，導致罐內壓力升高而發生爆裂，進而引發燃燒情形。相關起火原因經消防人員現場檢視後，初步研判與高溫環境有關。

潮州分局長黃世德表示，近期氣溫持續偏高，民眾應避免將噴漆罐、瓦斯罐、打火機、酒精等易燃或高壓容器長時間置於車內或陽光直射處，以免因高溫造成膨脹、燃燒甚至爆炸，危及自身及他人安全。如發現火警或其他緊急危險情事，請立即撥打110或119報案，共同維護公共安全。

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