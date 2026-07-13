獨／牛奶針奪母命！8歲兒被笑沒媽媽　忌日做一事連老師都落淚

▲新北呂姓女子打485次牛奶針後亡，兒被笑沒媽媽仍存1年點數完成約定。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

新北呂姓女子因失眠，3年間花費上千萬元接受485次「牛奶針」丙泊酚注射，最終成癮，後又在另間診所接受雷射麻醉時昏迷不治。北檢今（13）日依過失致死罪起訴劉祥耀醫師。呂女離世時，兒子僅8歲，曾因被同學取笑「沒有媽媽」一度抗拒上學；為完成和媽媽生前的約定，他仍默默努力上課、收集點數，花了整整1年換到Elmo娃娃。

案件歷經高檢署2度再議發回，北檢認定，劉祥耀長期、高頻率替呂女施打丙泊酚，違反醫療常規，並與她藥物成癮及死亡結果具有因果關係，依過失致死罪將他起訴。

丈夫邱先生接受《ETtoday新聞雲》訪問時轉述，妻子離世後，孩子曾突然哭著喊「不要去上學」，追問後才知道，兒子在學校遭同學取笑「沒有媽媽」。

「他明明還在最需要媽媽的年紀。」邱先生心疼地說，孩子不只要承受失去母親的痛苦，還得面對同儕無心話語帶來的傷害。

邱先生提到，妻子離世時，兒子只有8歲。由於孩子當時已滿7歲，為釐清母親死亡的刑事責任，部分司法文件須由他親自簽名，孩子也曾請假走進地檢署偵查庭，接受檢察官詢問。當時連學校老師都感到不解，為何一名年紀這麼小的孩子需要到法院。

「他很小的時候，就已經走進偵查庭裡面了。」邱先生說，孩子在本該無憂無慮的年紀，被迫面對母親離世，也比同齡孩子更早接觸漫長的司法程序。

近5年過去，當年只有8歲的孩子，如今已經約13歲，今年將升上國一。從國小低年級一路等到即將進入國中，他也終於等到檢方將醫師起訴。

邱先生回憶，妻子過世隔年的忌日當天，他前往接兒子下課，準備帶孩子一起去看媽媽，卻看見兒子開心抱著一隻《芝麻街》的紅色Elmo娃娃。

他好奇詢問：「你怎麼會有這個？是老師送你的嗎？」兒子告訴他，娃娃不是老師送的，而是自己靠著上課表現，一點一點累積點數換來的。

這隻Elmo娃娃是所有獎品中需要最多點數的一款，必須累積約360點，但孩子每次上課通常只能拿到1、2點。邱先生追問兒子存了多久，孩子只回答：「我存了1年。」

後來，老師向邱先生說，孩子平時除了在課堂上積極舉手、回答問題，下課後還會主動留下來幫忙整理物品，因此老師才會額外給他一些點數。只是老師始終不知道，這個孩子為何如此努力，又為何從來不拿點數兌換其他獎品。

直到媽媽忌日當天，孩子已累積約330點，距離換到Elmo仍差30點。老師鼓勵他再努力一段時間，孩子卻焦急地說：「來不及了。」老師追問原因，孩子才回答：「因為今天要去看媽媽。」

老師這才知道，原來孩子第一次上課時，曾和媽媽約定，要靠自己的努力累積點數，換到這隻Elmo娃娃。這個約定，他一直默默放在心裡，沒有告訴爸爸，也沒有告訴老師。

得知原因後，老師相當不捨，當場將娃娃交給孩子，讓他能在媽媽忌日當天，帶著Elmo一起去看她。邱先生回憶，兒子拿到娃娃後，對家人說了一句：「這個娃娃等得有點遲了。」短短一句話，讓在場所有大人瞬間紅了眼眶。

「這是他跟媽媽之間的承諾，沒有任何人知道。」邱先生說，兒子年紀雖小，卻把與媽媽的約定牢牢記在心裡，獨自努力了一整年。

孩子花了1年等到Elmo娃娃，也從8歲等到即將升上國一，才終於等到醫師遭起訴。對這個家庭而言，這一步雖然來得有些遲，卻也是父子近5年來，始終沒有放棄所等到的結果。