　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

立院初審「毒駕罰則加重」　汽車最高15萬、自行車也罰1.2萬

▲▼立法院交通委員會今初審通過重罰毒駕。（圖／記者李姿慧攝）

▲立法院交通委員會今初審通過毒駕加重罰鍰並沒入車輛。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

毒駕日趨嚴重，113年至115年4月造成逾42死，立法院交通委員會今審查《道路交通管理處罰條例》，初審通過重罰，首次毒駕機車開罰12萬元、汽車罰15萬元，較行政院版罰鍰多出3萬元，騎自行車等慢車毒駕將罰2400元到1.2萬元。

立法院交通委員會今審查《道路交通管理處罰條例》，罰鍰全面調升與累犯無上限，初犯採最高額開罰且罰鍰較行政院版多出3萬元，駕駛汽機車經測驗檢定，若有毒駕情況，機車可罰1.8萬元至12萬元、汽車可處3.6萬元至15萬元罰鍰，毒駕依照罰鍰最高額處罰並吊銷其駕照，也就是首次毒駕，機車直接開罰12萬元、汽車直接重罰15萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，毒駕累犯無限加罰，5年內第二次毒駕，以前次罰鍰金額再追加9萬元，汽機車皆同，第三次以上每次再追加9萬元，罰鍰總額無上限。初次拒絕毒測直接開罰27萬元；第二次拒測開罰45萬元；第三次以上按前次金額每次加罰18萬元，同樣累加無上限。

修法也規劃，只要被查獲毒駕、拒絕毒測、或在吊照期間偷開車上路，不論該車輛所有人是誰，車輛一律依法沒入。毒駕同車年滿18歲乘客，明知駕駛人施用毒品仍選擇搭乘，將被處以6000元至1萬5000元罰鍰。

針對毒駕現行的「吊扣駕照1至2年」改為一律吊銷各級駕照，且3年內不得重新考照。凡是毒駕累犯、或毒駕致人重傷、死亡者，一律吊銷駕照且終身不得考照。吸毒者也將採預防性吊照，即使當下沒有駕駛行為，凡經警察機關確認吸食第一、二級毒品屬實者，一律預防性吊銷駕照，2年內不得考照，吊照期間仍違規上路，將會面臨加重處罰，並沒入車輛。

立法院交委會今初審也通過，汽車駕駛人吊銷駕照未依規定完成毒駕防制教育、觀察勒戒、強制戒治、毒品戒癮治療或毒品危害講習，不得考領駕照，依規定重新申請考驗合格後，應於1年內再無違反，始發給駕駛執照，觀察期從半年拉高至1年。

初審也通過針對自行車等慢車毒駕重罰，將可開罰2400元到1.2萬元並當場禁止駕駛，慢車毒駕若駕駛人拒測和拒檢，將重罰2.4萬並當場禁止其駕駛；慢車毒駕者繳完罰鍰，才可領回保管移置車輛，移置保管或扣留車輛經公告一個月無人認領，由保管機關依法拍賣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女師控「機票超賣」大鬧拿到退票！航空公司打臉：絕不姑息野蠻人
快訊／楊文科一審獲判無罪！
快訊／分科測驗首見！戴AI眼鏡作弊
獨／8歲童被笑沒媽媽　忌日「完成約定」連老師都落淚
快訊／雨區擴大　10縣市豪大雨特報
哈蘭德IG感性告別美國！首屆世界盃落幕　「魔人狂熱」席捲全球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

清玉才爆紅「為何火速退燒？」　網曝負評炸裂2原因：誰受得了

女師控「機票超賣」大鬧拿到退票！航空公司打臉：絕不姑息野蠻人

分科數甲「市場買水果」入題　試考生：難易適中

巴威颱風掀強風！日月潭「孤獨樹」倒了　遊客不捨：天有不測風雲

快訊／分科測驗首見「AI眼鏡」作弊！金屬探測器揪出　該科恐0分

不只致癌！專家曝苯駢芘「殺精、傷肝、傷胎兒」8大危害

7-11致癌油鮮食！沒報會員「1招快速查發票」　退費只到8月底

快訊／雨區擴大　10縣市豪大雨特報

ET民調「近6成支持」測速照相　交通部：續檢討速限、工程改善

二伯爆抄襲！律師曝「日牌關注4年沒告」背後原因：等著收傳票

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

最後身影曝！17歲護專生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

北市放颱風假挨批「經濟損失450億」蔣萬安霸氣回應

後藤光尊見「隊鴨」本尊嚇一跳　笑喊：希望選手也長這麼快

苗栗高鐵快捷公車搶快左轉！撞分隔島成「蹦蹦車」　運將竟開走了

英格蘭挺進4強！貝林漢姆單場梅開二度淘汰挪威

清玉才爆紅「為何火速退燒？」　網曝負評炸裂2原因：誰受得了

女師控「機票超賣」大鬧拿到退票！航空公司打臉：絕不姑息野蠻人

分科數甲「市場買水果」入題　試考生：難易適中

巴威颱風掀強風！日月潭「孤獨樹」倒了　遊客不捨：天有不測風雲

快訊／分科測驗首見「AI眼鏡」作弊！金屬探測器揪出　該科恐0分

不只致癌！專家曝苯駢芘「殺精、傷肝、傷胎兒」8大危害

7-11致癌油鮮食！沒報會員「1招快速查發票」　退費只到8月底

快訊／雨區擴大　10縣市豪大雨特報

ET民調「近6成支持」測速照相　交通部：續檢討速限、工程改善

二伯爆抄襲！律師曝「日牌關注4年沒告」背後原因：等著收傳票

富國島15死船難「船長被捕」　他目睹落水慘況：沒穿救生衣遭淹沒

4月才安檢！曼谷酒吧爆惡火27死　傳「鎖住逃生門」防客人偷溜

台南草湖寮重劃區逢雨就淹　陳亭妃要求1週內全面檢測排水系統

清玉才爆紅「為何火速退燒？」　網曝負評炸裂2原因：誰受得了

青安3.0傳對「離婚者追回補貼」　銀行變徵信社？專家論：難度高

女師控「機票超賣」大鬧拿到退票！航空公司打臉：絕不姑息野蠻人

韓韶禧辣曬比基尼！巴黎街頭露大片白皙美背　粉絲暴動：太美了

Hello Kitty走進英倫花園！聯名Cath Kidston印花針織提袋、珍珠包美翻

「令和最美氣象主播」宣布懷孕！結婚2年報喜　預產期曝光

分科數甲「市場買水果」入題　試考生：難易適中

阿珮.阿蘭再合體啦！　孫淑媚安心亞辣翻北影

生活熱門新聞

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

蔡阿嘎舊片怒被挖！SOU・SOU店內「你自己出就好啦」

全台有雨！　午後「下最大」

愛愛前「被男友逼喝水」　妹子越想越怪！網戰翻

疑不只抄襲SOU・SOU！老粉怒：挺不下去

快訊／7縣市大雨特報　下到晚上

巴威才走！　可能又有熱帶低壓路徑曝

茄汁鯖魚罐頭「紅、黃2款」差在哪？業者解答

鼎泰豐員工私藏名單曝光！一票人狂推它

致癌油延燒　福壽拖6天被重罰600萬

吃完鹹酥雞「順手多做1動作」！一票人：我也會

魔王級挑戰來了！巴威走後各地飛機「朝桃機前進」

快訊／大雷雨炸2縣市「持續1.5小時」　國家警報響

快訊／雨彈升級　7縣市豪大雨特報

更多熱門

相關新聞

ET民調「近6成支持」測速照相　交通部：續檢討速限、工程改善

ET民調「近6成支持」測速照相　交通部：續檢討速限、工程改善

全台約有1800多支測速照相，每支平均一年約拍攝2000到3000件，根據《ETtoday民調雲》最新調查，59.6%民眾肯定測速照相設置，28.4%民眾不滿意，交通部表示，將秉持「人本交通」理念，持續檢討速限及工程改善。

毒駕如不定時炸彈！民間募150萬購萬劑快篩捐台南一線警力

毒駕如不定時炸彈！民間募150萬購萬劑快篩捐台南一線警力

限速50飆101挨罰不服　駕駛提告吞敗

限速50飆101挨罰不服　駕駛提告吞敗

新北女開車載尪猛撞超商前轎車　竟驗出3種毒！

新北女開車載尪猛撞超商前轎車　竟驗出3種毒！

颱風夜毒駕拒攔檢　花蓮男撞警車受阻遭逮捕

颱風夜毒駕拒攔檢　花蓮男撞警車受阻遭逮捕

關鍵字：

毒駕重罰吊照拒測沒入車輛慢車立法院交通委員會修法交通部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

不傳哈蘭德被罵爆　挪威前鋒解釋了

郭台銘爆密會女球友！正宮曾馨瑩首吐心聲

蔡阿嘎舊片怒被挖！SOU・SOU店內「你自己出就好啦」

月給孫4千元！72歲嬤一停匯款　女兒1舉動讓她心寒

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

全台有雨！　午後「下最大」

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」

愛愛前「被男友逼喝水」　妹子越想越怪！網戰翻

女月匯5萬給媽存！32年後討360萬敗訴

藍正龍開解《辦桌》分工爭議！巧妙喊話隋棠、千千

謝京穎遇雷包月嫂快崩潰！

女友中風癱瘓揹債近3億　綠營大老張俊宏住家遭法拍

男出遊發燒竟「確診重大傷病」！醫警告：小心紫外線

昔爆假奶爭議！紀卜心證實十盛收攤　持股5%投資全賠　親發長文致歉

更多

最夯影音

更多
「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威
寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

寶可夢強尬英雄聯盟！近萬人擠爆北車、K區地下街　民眾嚇傻：有巨星？

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

最後身影曝！17歲高中生客家文物館倒地亡　母接死訊悲痛認屍

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

離譜畫面！颱風假「西子灣衝浪」遭網砲轟　免收罰單原因曝

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

德保拉追平風神喊話想在兄弟退休！　談本土資格搖頭：9年太久了

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面