立院初審「毒駕罰則加重」　汽車最高15萬、自行車也罰1.2萬

▲立法院交通委員會今初審通過毒駕加重罰鍰並沒入車輛。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

毒駕日趨嚴重，113年至115年4月造成逾42死，立法院交通委員會今審查《道路交通管理處罰條例》，初審通過重罰，首次毒駕機車開罰12萬元、汽車罰15萬元，較行政院版罰鍰多出3萬元，騎自行車等慢車毒駕將罰2400元到1.2萬元。

立法院交通委員會今審查《道路交通管理處罰條例》，罰鍰全面調升與累犯無上限，初犯採最高額開罰且罰鍰較行政院版多出3萬元，駕駛汽機車經測驗檢定，若有毒駕情況，機車可罰1.8萬元至12萬元、汽車可處3.6萬元至15萬元罰鍰，毒駕依照罰鍰最高額處罰並吊銷其駕照，也就是首次毒駕，機車直接開罰12萬元、汽車直接重罰15萬元。

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此外，毒駕累犯無限加罰，5年內第二次毒駕，以前次罰鍰金額再追加9萬元，汽機車皆同，第三次以上每次再追加9萬元，罰鍰總額無上限。初次拒絕毒測直接開罰27萬元；第二次拒測開罰45萬元；第三次以上按前次金額每次加罰18萬元，同樣累加無上限。

修法也規劃，只要被查獲毒駕、拒絕毒測、或在吊照期間偷開車上路，不論該車輛所有人是誰，車輛一律依法沒入。毒駕同車年滿18歲乘客，明知駕駛人施用毒品仍選擇搭乘，將被處以6000元至1萬5000元罰鍰。

針對毒駕現行的「吊扣駕照1至2年」改為一律吊銷各級駕照，且3年內不得重新考照。凡是毒駕累犯、或毒駕致人重傷、死亡者，一律吊銷駕照且終身不得考照。吸毒者也將採預防性吊照，即使當下沒有駕駛行為，凡經警察機關確認吸食第一、二級毒品屬實者，一律預防性吊銷駕照，2年內不得考照，吊照期間仍違規上路，將會面臨加重處罰，並沒入車輛。

立法院交委會今初審也通過，汽車駕駛人吊銷駕照未依規定完成毒駕防制教育、觀察勒戒、強制戒治、毒品戒癮治療或毒品危害講習，不得考領駕照，依規定重新申請考驗合格後，應於1年內再無違反，始發給駕駛執照，觀察期從半年拉高至1年。

初審也通過針對自行車等慢車毒駕重罰，將可開罰2400元到1.2萬元並當場禁止駕駛，慢車毒駕若駕駛人拒測和拒檢，將重罰2.4萬並當場禁止其駕駛；慢車毒駕者繳完罰鍰，才可領回保管移置車輛，移置保管或扣留車輛經公告一個月無人認領，由保管機關依法拍賣。