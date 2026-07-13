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廣東4名小六生「虐死4隻浪浪」　火燒狗媽媽還用棍棒打死幼犬

記者廖翊慈／綜合報導

中國日前發生一起虐殺流浪狗母子事件，震驚社會。廣東揭陽有四名小學六年級的男學生在一處荒廢空地，以棍棒毆打一隻母狗及三隻幼犬，四人將幼犬打死後，見狗媽媽不斷吠叫，竟用汽油淋在狗媽媽身上並點火，導致狗媽媽最終被燒死。四人還將虐殺過程錄影Po上網，殘忍的畫面也瞬間引起眾怒。

據《星島頭條》報導，據悉，四名男學生在影片中，嘻笑著對狗媽媽潑灑汽油後縱火，將其活活燒死，並用棍棒將幼犬逐一打死，甚至在幼犬奄奄一息時，仍用木棍用力刺入頭部。有揭陽居民表示，影片從當地群組傳出，場面極為殘忍。

影片中，其中一名男學生用鐵絲套住狗媽媽的脖子拖行，另外幾人手持棍棒一路猛敲數十下，疑似由於護崽天性，狗媽媽並未逃跑和反抗，被打得血肉模糊，一窩幼犬也被棍棒打死。最終，施暴者倒汽油後點火焚燒，狗媽媽在痛苦哀嚎中被活活燒死。

▲▼廣東4名小六生「虐死4隻流浪犬」。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼四名男同學還將虐殺影片上傳社群。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼廣東4名小六生「虐死4隻流浪犬」。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲狗媽媽被燒死。（圖／翻攝自小紅書）

▲狗媽媽被燒死。（圖／翻攝自小紅書）

報導指出，揭陽市揭東區新亨鎮政府6月30日發布通報，指教育部門已組織學校加強學生教育，並督促涉事人員家長落實監護責任，4名涉事人員均已送專門學校教育。鎮政府呼籲各界不要散播相關影片及照片。

官方僅以立案調查對此事暫時畫上句點，不過眾人的怒火卻遠遠無法平息，網友們紛紛肉搜出四名男學生的姓名學校班級、家庭背景、父母工作地點等等。

▲▼網友肉搜浪浪的殺害者。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼虐殺後，四人還在一旁嘻皮笑臉。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼廣東4名小六生「虐死4隻流浪犬」。（圖／翻攝自微博、小紅書）

網友指出，狗媽媽名叫旺旺，平時性格溫和親人，6月中旬產下寶寶後，同月28日就遭到小六生的毒手，在此之前，旺旺因被該群男學生毆打過，不斷換地方保護三隻幼犬，怎料卻再度遭到毆打，旺旺為了保護幼犬無法逃離現場，最終慘死在廢墟。

▲▼旺旺生前的模樣。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼旺旺生前的模樣。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼廣東4名小六生「虐死4隻流浪犬」。（圖／翻攝自微博、小紅書）

虐殺影片迅速在各大中國社群平台傳開，不過多名網友指出，過沒多久相關消息遭微博封殺，多人轉到小紅書、抖音，甚至是海外平台擴散此事。

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