台中新人快看！市府送「沖繩來回機票」限額66對...資格細節曝

▲台中市聯合婚禮要送66對新人免費飛沖繩。（圖／民政局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市聯合婚禮搞新招！首度攜手航空公司推出空中聯合婚禮，要送66對新人從台中國際機場搭機直飛日本沖繩，在萬呎高空參與聯合婚禮儀式，活動即日起至8月14日開放線上報名，錄取新人將獲贈沖繩雙人來回機票。雖說是聯合婚禮儀式，但考量飛安，新人們還是得全程坐在座位上，也不必穿上婚紗、西裝等，彩蛋是機長與市長盧秀燕會透過廣播送上祝福。

民政局今天舉辦記者會，局長吳世瑋提到，今年聯合婚禮將於10月20日登場，市府將帶領66對新人飛往日本沖繩，並由市長盧秀燕在航程中為新人證婚。

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▲66對新人從台中國際機場搭機直飛日本沖繩，在萬呎高空參與聯合婚禮儀式。（圖／民眾提供）



活動開放今年1月1日至8月31日期間完成結婚登記的新人報名，後續將採公開抽籤方式錄取，並由市府補助新人往返機票；至於沖繩當地住宿、餐飲等費用，則由新人自行負擔。

民政局說明，今年聯合婚禮預計邀請66對新人搭上「幸福航班」，凡於今年1月1日至8月31日期間完成結婚登記，且其中一方設籍台中市者，即符合報名資格。

活動自7月13日中午12時起至8月14日受理線上報名，若報名人數超過66對，將於8月19日公開抽籤，8月26日前公布錄取名單，並於9月5日前完成資格審查。錄取新人將於10月20日自台中國際機場搭乘幸福航班前往日本沖繩，但後續行程則自行安排，類似送新人度蜜月概念。